9 معلومات عن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.. تعرف عليها
حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، اختصاصات اللجان النوعية، والمقرر إجراء انتخاباتها اليوم الخميس، في البرلمان لجنة الدفاع والأمن القومي، والتي تختص بالآتي:
1- شئون الأمن القومى.
2- أمن الدولة الخارجي.
3- شئون الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة.
4- شئون القوات المسلحة.
5- الدفاع المدني والدفاع الشعبي.
6- الطوارئ.
7- مكافحة الإرهاب.
8- التشريعات المتعلقة بضباط وأفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم، وهيئة الشرطة.
9- ما يتصل بشؤون الأمن والدفاع في المحافظات الحدودية. وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالدفاع والشئون الداخلية والأمن العام.