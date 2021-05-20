9 معلومات عن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.. تعرف عليها

حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، اختصاصات اللجان النوعية، والمقرر إجراء انتخاباتها اليوم الخميس، في البرلمان لجنة الدفاع والأمن القومي، والتي تختص بالآتي:

1- شئون الأمن القومى.

2- أمن الدولة الخارجي.

3- شئون الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة.

4- شئون القوات المسلحة.

5- الدفاع المدني والدفاع الشعبي.

6- الطوارئ.

7- مكافحة الإرهاب.

8- التشريعات المتعلقة بضباط وأفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم، وهيئة الشرطة.

9- ما يتصل بشؤون الأمن والدفاع في المحافظات الحدودية. وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالدفاع والشئون الداخلية والأمن العام.