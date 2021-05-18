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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترودو: يجب تطعيم 75% من الكنديين قبل إعادة فتح الحدود مع الولايات المتحدة

صدى البلد

أكد رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم الثلاثاء، أن 75 % من الكنديين سيحتاجون إلى التطعيم ضد كوفيد-19 قبل إعادة فتح الحدود بين بلاده والولايات المتحدة.


و قال ترودو، في مؤتمر صحفي في أوتاوا، إن المناقشات حول الحدود مستمرة، لكنه قلل من أي توقعات بإمكانية رفع قيود السفر قريبا.


وتم حظر السفر غير الضروري بين كندا والولايات المتحدة منذ مارس 2020، وهو قيد سيتم تمديده حتى يونيو قبل نهاية الأسبوع.


وأوضح ترودو أن كندا لم تخرج بعد من الموجة الثالثة الحالية من الجائحة ولديها الكثير من العمل الذي يتعين القيام به قبل أن يصبح استئناف السفر آمنا.

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