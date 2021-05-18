التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول من مباراة تشيلسي وليستر في البريميرليج

خيم التعادل السلبي بدون أهداف على أحداث الشوط الأول من مباراة فريقي تشيلسي وليستر سيتي، في قمة الجولة السابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

تشيلسي استطاع هز شباك ليستر سيتي مرتين في النصف الأول من المباراة عن طريق تيمو فيرنر، ففي الدقيقة 22، سجل المهاجم الألماني هدفًا لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 35، سجل فيرنر هدفًا آخرًا لـ تشيلسي، تم إلغاؤه بسبب لمس اللاعب للكرة بيده، وذلك بعد التأكد من تقنية الفيديو.

وضم تشكيل تشيلسي كلا من:

في حراسة المرمى: إدواردو ميندي

خط الدفاع: سيزار أزبيلكويتا - تياجو سيلفا - أنتوني روديجير

خط الوسط: ريس جيمس - نجولو كانتي - جورجينيو - بيل تشيلويل

خط الهجوم:ماسون ماونت - كريستيان بوليسيتش - تيمو فيرنر.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 64 نقطة، خلف ليستر سيتي صاحب المركز الثالث والذي يملك 66 نقطة.