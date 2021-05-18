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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مشيدا بنجاح قمة باريس ودعم مصر لقطاع غزة| القصبي: القاهرة دائما السند والشقيقة الكبرى في وقت الشدة

النائب عبدالهادي
النائب عبدالهادي القصبي عضو مجلس النواب

أشاد رئيس لجنة تضامن النواب الدكتور عبد الهادى القصبى بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديم مصر مبلغ ٥٠٠ مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية اعادة الاعمار في قطاع غزة نتيجة الاحداث الاخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية اعادة الاعمار، وذلك  خلال مشاركته  في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الاراضي الفلسطينية، والتي عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الاليزيه في باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية .

 

 

وأكد رئيس تضامن النواب أن القاهرة دائما السند والشقيقة الكبرى فى وقت الشدة ، هذا ما أكدته مصر خلال زيارة الرئيس السيسي الى باريس وحرصه على تقديم الدعم للدول الأفريقية وخاصة السودان وكذلك دولة فلسطين من خلال إعادة إعمار قطاع غزة مما يؤكد أن مصر حريصة كل الحرص على إرساء السلام بمنطقة الشرق الأوسط وخاصة فى عالمنا العربى وقارتنا الأفريقية من منظور أن مصر فى مصاف الدول الكبرى وهذا نتاج السياسة الخارجية الحكيمة للرئيس السيسي .

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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