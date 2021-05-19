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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

اليوم ... إعلام القاهرة تنظم ويبينار حول "استخدامات الإنفوجراف في معالجة قضايا التنمية المستدامة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تنظم كلية الإعلام جامعة القاهرة اليوم ، الأربعاء في تمام الساعة الخامسة مساءً، ويبينار حول "استخدامات الإنفوجراف في معالجة قضايا التنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠"، وذلك برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت والدكتورة هويدا مصطفى عميدة الكلية.

‎يتحدث في الويبينار الدكتور أحمد محمود المدير الفني لجريدة الوطن والأستاذ بالكلية، وتديره الدكتورة ليلى عبد المجيد أستاذ الصحافة وعميد الكلية الأسبق.

‎ويتناول الويبينار أهمية الإنفوجراف وأنواعه وكيفية إعداده وتنفيذه من حيث اختيار الفكرة المميزة، وإنشاء مخططه وهيكلة واختيار الألوان الجذابة لعين القارئ والمشاهد، إلى جانب توفير الحقائق والمعلومات المتصلة بالفكرة وتحرير وتعديل الإنفوجراف بشكل مترابط وسهل.

‎كما يناقش الويبينار أنواع المحتوى الرقمي الذي يمكن استخدام الإنفوجراف كأحد أشكاله وأساليبه،
‎وما هو العائد من استخدامه في صناعة المحتوى، خاصة في معالجة قضايا التنمية المستدامة لتبسيط المعلومات وعرضها بشكل شيق وعمل مقارنات واستعراض التسلسل والتطور مع التركيز علي تقديم نماذج مختلفة.
 

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ويركز الويبينار على كيفية استخدام الإنفوجراف في تناول قضايا التنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠ من مشروعات قومية ومبادرات وحملات حتى للجمهور بسلاسة، وتحقق الأهداف المرجوة، خاصة الفهم والتوعية والإقناع والمشاركة.

‎ ويشارك في الويبينار طلاب الماجستير والباحثون والصحفيون المهتمون عبر منصة زووم، ويأتي في إطار أنشطة قطاع الدراسات العليا بالكلية بإشراف الأستاذ دكتور وسام نصر وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

جامعة القاهرة كلية الإعلام إعلام القاهرة الدراسات العليا التنمية المستدام محمد عثمان الخشت الدكتور محمد عثمان الخشت

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