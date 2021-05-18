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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الاتصالات يوجه رسالة هامة لأولياء الأمور بشأن امتحانات الثانوية العامة

الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات

وجه الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رسالة طمأنة لأولياء الأمور بشأن امتحانات الثانوية العامة، مؤكدا أن الوزارة على استعداد تام لهذا الحدث الهام.
 

وأضاف طلعت، مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الثلاثاء، أن البنية التحتية في الانترنت تمكن من خوض امتحانات الطلاب في الصفوف الدراسية المختلفة، موضحا أن العام الماضي اتضح هذا الأمر للجميع وليس لدينا أي مشكلة.

 

وتابع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قطاع الاتصالات في مصر يشهد طفرة غير عادية خلال الفترة الأخيرة، مضيفا أن هذا الأمر يعود للعامل البشري وهو أساسي في أي تقدم في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
 

وأكمل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه يطمئن أولياء الأمور في هذا الأمر وخاصة أهالي طلاب المرحلة الثانوية. 
 

أخبار التوك شو اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات امتحانات الثانوية العامة

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