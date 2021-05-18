تحية كبيرة للحكومة والقيادة المصرية .. محمد ممدوح يشيد بدعم مصر لـ غزة

علق الفنان محمد ممدوح على دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للاشقاء الفلسطينيين بـ ٥٠٠ مليون دولار لإعادة اعمار قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي على المواطنين .





وكتب محمد ممدوح عبر حسابه بإنستجرام قائلا "سعيد وفخور جدا ان موقف مصر سواء شعب او قيادة مبقاش مجرد كلام عالنت وخطابات بس، بقى تحرك حقيقي على ارض الواقع وتضامن غير مسبوق .. تحية كبيرة للحكومة والقيادة المصرية ولكل انسان كتب وتضامن حتى لو بكلمة مع اخواتنا في فلسطين".





وتواصل مصر دعمها للدولة الفلسطينية على كافة المستويات والوقوف بجانبها ضد العدوان الإسرائيلي وما لحق بها من خسائر كبيرة على المستوى السياسي والأقتصادي.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار وذلك خلال مشاركة الرئيس فى القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية، والتى عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الإليزيه فى باريس بمشاركة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.



