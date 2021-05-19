25 مايو.. تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بحلوان تطلق دورة تدريبية حول التفكير الإبداعي

أطلق مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـجامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر مايو 2021، التى تهدف الى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.



وتهدف البرامج والدورات التدريبية إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.

وتقام هذه الدورة بنظام الأون لاين عبر تطبيق زووم و المنصات التعليمية الالكترونية بجامعة حلوان تنفيذ للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .

ومن هذه الدورات التدريبية يتابع المركز دورة تدريبية حول التفكير الابداعى بنظام الأون لاين عبر برنامج زووم الساعة العاشرة صباحا حتى ٢ ظهرا يومى ٢٥ و ٢٦ مايو ٢٠٢١ .



وتقام البرامج تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

جدير بالذكر ان الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، قام بزيارة أسرة الشهيد د. عمرو عبد العظيم محمد محمود من القطاع الطبي لتقديم هدايا الرئيس تقديرًا لشهداء القطاع الطبي.

وأعرب الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان عن خالص تقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية للدور المهم والتضحيات العظيمة التي تقدمها الأطقم الطبية من أجل خدمة مصر وشعبها في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وخلال حديثه مع أسرة الشهيد د. عمرو عبد العظيم محمد، أوضح رئيس الجامعة أن هذه الزيارة تأتي كتقدير وتكريم لعطاء وإخلاص الشهيد وتفانيه في العمل من أجل الحفاظ على صحة و أرواح المصريين ومكافحة وباء كورونا والحد من انتشاره.