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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عبير صبري تستأنف تصوير فيلم آل هارون غدًا

عبير صبري
عبير صبري

تستأنف غدا الأربعاء ؛  الفنانه عبير صبري تصوير فيلمها " ال هارون " وذلك لمده عشرة أيام .


ونشرت الفنانة عبير صبري،صورة جديدة  من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وظهرت عبير صبري بصحبة زوجها ايمن البياع بإطلالة رومانسية وعلقت علي الصورة قائلة: 5\7.

فيلم "آل هارون" يشارك فى بطولته نخبة كبيرة من النجوم، بينهم الفنان منذر رياحنة، وإيهاب فهمى، وأحمد وفيق، عبير صبرى، أحمد عبد الله محمود، ومحمد عز، وهاجر الشرنوبى، ويارا نور الدين، والفنان حمدى هيكل وغيرهم، كما يضم العمل مجموعة من ضيوف الشرف،من تأليف أحمد أنور ومحمود جاميكا، ومن إخراج معتز حسام، ومن إنتاج شركة مومنت برودكشن.


وشاركت الفنانة عبير صبري، في سباق دراما رمضان 2021، بمسلسل «موسى» لـ محمد رمضان، وإنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفني، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.


مسلسل موسي بطوله كل من: سمية الخشاب، هبة مجدى، عبير صبري، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، مفيد عاشور، حمدى الوزير.

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