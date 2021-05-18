سيد رجب يكشف كواليس مشاركته فى " لعبة نيوتن "

" لعبة نيوتن "

علق الفنان سيد رجب على دوره في مسلسل لعبة نيوتن في شخصية " مستر بدر " المثير للجدل والذي ظل لغزاً حتى الحلقات الأخيرة قائلاً : " أنا كنت واثق بقناعة شخصية أن المسلسل سيحقق نجاح كبير وانه هيتشاف بشكل كويس من أوساط المثقفين وصناع السينما وأنو هياخد موقع كويس في المستوى ده لكن ما خالف التوقعات أن يأخذ المسلسل هذه الجماهيرية العريضة في أوساط المثقفين وغير المثقفين والشعبيين وغير الشعبيين رغم كونه يطرح قضية تحتاج لتفكير ووعي عشان كده أنا سعيد ومتفاجيء بالجمهور إنه قدر يلاقي نفسه في موضوع مثير وصعب ".



تابع في لقاء خاص خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON " في حلقة خاصة إستضافت فيها الإعلامية لميس الحديدي أبطال مسلسل " لعبة نيوتن " الذي أذيع في الموسم الرمضاني الماضي قائلاً : "قبل المسلسل كانت أمنيتي أني أشتغل مع الاستاذ تامر محسن وتلقيت مكالمة منه أخبرني فيها أنه يجب أن نعمل سوياً وقال لي : عندي دور صغير كده بس أعتقد هيعجبك وأنا كنت شفت شغله اللي اتعمل قبل كده وأنا كنت حابه جداً وقلت أكيد الدور هيعجبني ولما قراته عجبني ".



