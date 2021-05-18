مايا دياب تتألق بإطلالة جديدة لها على انستجرام ... شاهد

نشرت الفنانة مايا دياب ،عدة صور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام .

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى : جميلة - قمر.

وقالت الفنانة مايا دياب ، إن الفنانة فيروز رافعة عليا قضية ولكنني لم أستطع أن أتحدث في هذا الموضوع لاعتبارات كثيرة.

وأضافت خلال لقاء لها لبرنامج العرافة : عندي وشين واحد مايا اللى في البيت مع عيلتها والوش التانى من باب البيت وبرة.

ويعد برنامج "العرافة" امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية، والذي تعتمد فيه على فضح وكشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.