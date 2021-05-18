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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار النجوم

بعد منشور العيش والملح.. أحمد السقا يقابل مها أحمد ومجدي كامل بالبلوك

مها احمد - مجدي كامل
مها احمد - مجدي كامل - أحمد السقا

حالة كبيرة من الجدل أثيرت في الأيام الماضية، بسبب الفنانة مها أحمد، التي خرجت عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، وروت فيها موقف حدث لها مع الفنانين أحمد السقا، وأمير كرارة، واسدل الستار على الأزمة، بمنشور «للسقا» ابدى فيه تسامحه مع «مها» ومراعاته للعيش والملح بحسب ما وصف. 

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حنان شومان تتضامن مع السقا وكرارة وتجلد مها أحمد

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السقا يرد على مها أحمد: العيش والملح عقد يا أختي العزيزة

والمثير للجدل إنه بعد منشور العيش والملح، للفنان احمد السقا، تبين بمراجعة حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، إنه قام بعمل حظر «بلوك» للفنانة مها أحمد، وزوجها الفنان مجدي كامل، على الرغم من أن الأخير لم يدخل على خط الخلاف والتزم الصمت.

جاء ذلك بعدما خرج الفنان أحمد السقا عن صمته وكتب رد عبر صفحته على موقع فيس بوك على الفنانة مها أحمد: العشرة بتحكم الواحد..و العيش والملح عقد..وعفا الله عن ما سلف يا اختى العزيزة(مها).

 

ازمة مها احمد والسقا وكرارة

كانت قضية هجوم الفنانة مها أحمد علي الفنانين أمير كرارة وأحمد السقا، قد أحدثت ضجة كبيرة علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك عقب الهجوم الشديد التي شنته الفنانة مها أحمد على النجمين أحمد السقا وأمير كرارة من خلال حساباتها على مواقع التواصل، بعد سيل من الانتقادات الموجهة لمسلسل نسل الأغراب.

واتهمت مها أحمد الفنان أحمد السقا بالتخلي عنها ووصفه "بالندل"، بينما شنت الهجوم علي الفنان أمير كرارة قائلة: "الثاني كان في بداياته يتمنى يسلم عليّ، كان بيقولي يا أستاذة، نزلت من نفسي وقلتله نشتغل مع بعض، ورد وقالي: الدور بينادي صاحبه، وبسبب هذه الجملة أصبت باكتئاب".

وأضافت مها أحمد كاتبة: "تمر الأيام والاتنين يعلو ويتجمعوا مع بعض فمسلسل واحد (على عينهم طبعا) ويمثلوا وحش قوي، تمثيل الكفار وطلعوا كمان مبيقروش اللي بيمثلوه، وربنا يركب عليهم بنوتة سنة أولى تمثيل وخبره ويتحول المسلسل والدعاية الدراما كاملة لصالحها وهما (مخدماتية للأستاذة)".

وأكملت مها أحمد: "يمهل ولا يهمل ابدوا من جديد يا أوفر تمثيل ياللي مبتقروش يا كمبارس جنب النجمة، نصيحه بلاش تتشطروا على اللي كان بينكم وبينهم عيش وملح بلاش تتشطروا على اساتذتكوا، ( عوضنا على الله ) .يارب متحوجنا لحد حتى ولو كان أقرب الناس لينا".

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احمد السقا أمير كرارة مها أحمد الفنانة مها أحمد مجدى كامل الفنان مجدي كامل انستجرام

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