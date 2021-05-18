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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت تجري تعديلًا على شروط السفر خارج البلاد بسبب كورونا

أرشيفية
أرشيفية

قرر مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الثلاثاء، استثناء الذين تعذر حصولهم على لقاح كورونا من قرار عدم السفر خارج البلاد.

 

وقال مجلس الوزراء الكويتي عبر حسابه على موقع “تويتر”: "بناء على القرار المتخذ بشأن عدم السماح بالسفر إلى خارج البلاد إلا للمحصنين اعتباراً من يوم السبت الموافق 22/5/2021 تستثنى الفئات التالية من القرار:

 

-المواطنون الحاصلون على شهادة معتمدة من وزارة الصحة تفيد بتعذر حصولهم على اللقاح نتيجة لأسباب صحية.

 

-المواطنات الحوامل شريطة حصولهن على شهادة إثبات الحمل معتمدة من وزارة الصحة.

 

وأضاف المجلس “ينهى الحجر المقرر على المسافرين القادمين إلى البلاد شريطة إجراء فحص (PCR)  خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوصول يفيد بالخلو من الإصابة بفيروس كورونا وذلك للمحصنين الحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا والمعتمد لدى دولة الكويت، والمتعافين من الإصابة بفيروس كورونا ومضى على شفائهم مدة لا تتجاوز (90) يوما”.

 

وقرر مجلس الوزراء الكويتي اقتصار رحلات الطيران التجارية المباشرة على الرحلات المغادرة فقط للدول التالية (الهند، النيبال، باكستان، بنغلاديش، سريلانكا) ويشترط عدم استبدال أطقم الطائرات في تلك الدول، على أن تستمر رحلات الشحن، وذلك حتى إشعار آخر".

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