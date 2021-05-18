ربنا ينصركم على كل معتدى و ظالم ..رضوى الشربيني تدعم الأشقاء الفلسطينيين

شاركت الإعلامية رضوى الشربيني جمهورها بفيديو لطفل فلسطيني وهو يبكي بعد قصف منزله جراء الإرهاب الإسرائيلي على قطاع غزة .



‬وكتبت رضوى الشربيني قائلة "‪يا وجع القلب...ربنا ينصركم على كل معتدى و ظالم"…



وتواصل مصر دعمها للدولة الفلسطينية على كافة المستويات والوقوف بجانبها ضد العدوان الإسرائيلي وما لحق بها من خسائر كبير على المستوى السياسي والاقتصادي.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار وذلك خلال مشاركة الرئيس فى القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية، والتى عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الإليزيه فى باريس بمشاركة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.



