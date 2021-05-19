أخبار التعليم| طارق شوقي يشرح تفاصيل فكرة التعلم القائم على المشروعات.. وإنشاء مركز للتطعيم ضد كورونا بمستشفيات المنيا

نشر موقع "صدى البلد" عددا من الأخبار والأحداث المهمة، التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي نستعرض موجزا لأهم الأخبار التعليمية التي تم نشرها على مدار اليوم:

ننشر جداول حصص الأسبوع الـ 31 عبر قناة "مدرستنا"

من 5 إلى 10 يونيو .. محافظ مطروح يعتمد جدول امتحانات الشهادة الإعدادية

أستاذ بـ القومي للبحوث: "الداء السيستيني" اضطراب وراثي يتسبب في إعاقة النمو للرُضع

رفع وعي الطالب الجامعي.. تدريس مادة الزيادة السكانية بالجامعات بدءا من العام الدراسي المقبل

استعدادات وطوارئ لامتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية

من أجل طفولة أفضل .. تعاون بين جامعة بنها والبنك التجاري الدولي لدعم وحدة الأطفال المبتسرين

رئيس جامعة حلوان : نعمل على زيادة الأبحاث المنشورة دوليا

إنشاء مركز للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بمستشفيات المنيا الجامعية

طارق شوقي يشرح تفاصيل فكرة التعلم القائم على المشروعات