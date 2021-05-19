لقطات تجسسية .. تويوتا كورولا كروس تظهر بتمويهات جديدة.. صور

استطاعت عدسات المصورين أن تلتقط صورًا تجسسية للسيارة تويوتا كورولا كروس، و هي تقوم بأداء اختبارات داخل احد الطرق في الولايات المتحدة الامريكية، و تعد هذه النسخة واحدة من اشهر السيارات الرياضية متعددة الاستخدام عن فئة الـ SUV، و التي تحمل علامة الصانع الياباني المخضرم.

ظهرت السيارة تويوتا كورولا كروس و هي تحتوي على العديد من اللمسات المموهة، و لكن يمكنا توقع الشكل العام لها، حيث تعتمد على شبطات أمامية متعددة الفتحات الهوائية، مما تمنحها أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

و ترتكز السيارة على عجلات رياضية مدعومة بـ جنوط معدنية ذات تصميم هندسي مزدوج الأضلاع، يجمع بين اللون الأسود و الفضي، مع مرايات جانبية ذات شرائط LED ضوئية، و مصابيح أمامية يبدو أنها تتخذ المظهر الانسيابي، إلى جانب أقطاب ثنائية تزين الناحية العلوية لسقف السيارة.

و في حالة اعتماد هذه النسخة على القدرات الفنية القياسية من كورولا كروس، فسوف تتمتع بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1800 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 140 حصان، مع 175 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء.

كما أن هناك نسخة أخرى تعمل بمحرك سعة 1800 سي سي أيضا و بقوة قدرها 98 حصان، مع عزم اقصى للدوران يقدر بـ 142 نيوتن/متر، إلى جانب قدرات هجينه بقوة 72 حصان، و 163 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى باقة وسائل الأمن و السلامة، و التي تعتمد على منظومة الوسائد الهوائية، و أنظمة المكابح المتطورة، و باقة من التجهيزات الفنية و عناصر الرفاهية و التحكم.

و من المتوقع أن يتم طرح النسخة الجديدة من كورولا كروس في عام 2022، و أن تدخل خطوط الانتاج مع بداية سبتمبر القادم من العام الجاري.