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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لقطات تجسسية .. تويوتا كورولا كروس تظهر بتمويهات جديدة.. صور

لقطات تجسسية .. تويوتا
لقطات تجسسية .. تويوتا كورولا كروس تظهر بتمويهات جديدة| صور

استطاعت عدسات المصورين أن تلتقط صورًا تجسسية للسيارة تويوتا كورولا كروس، و هي تقوم بأداء اختبارات داخل احد الطرق في الولايات المتحدة الامريكية، و تعد هذه النسخة واحدة من اشهر السيارات الرياضية متعددة الاستخدام عن فئة الـ SUV، و التي تحمل علامة الصانع الياباني المخضرم.

ظهرت السيارة تويوتا كورولا كروس و هي تحتوي على العديد من اللمسات المموهة، و لكن يمكنا توقع الشكل العام لها، حيث تعتمد على شبطات أمامية متعددة الفتحات الهوائية، مما تمنحها أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

و ترتكز السيارة على عجلات رياضية مدعومة بـ جنوط معدنية ذات تصميم هندسي مزدوج الأضلاع، يجمع بين اللون الأسود و الفضي، مع مرايات جانبية ذات شرائط LED  ضوئية، و مصابيح أمامية يبدو أنها تتخذ المظهر الانسيابي، إلى جانب أقطاب ثنائية تزين الناحية العلوية لسقف السيارة.

و في حالة اعتماد هذه النسخة على القدرات الفنية القياسية من كورولا كروس، فسوف تتمتع بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1800 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 140 حصان، مع 175 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء.

 

كما أن هناك نسخة أخرى تعمل بمحرك سعة 1800 سي سي أيضا و بقوة قدرها 98 حصان، مع عزم اقصى للدوران يقدر بـ 142 نيوتن/متر، إلى جانب قدرات هجينه بقوة 72 حصان، و 163 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى باقة وسائل الأمن و السلامة، و التي تعتمد على منظومة الوسائد الهوائية، و أنظمة المكابح المتطورة، و باقة من التجهيزات الفنية و عناصر الرفاهية و التحكم.

و من المتوقع أن يتم طرح النسخة الجديدة من كورولا كروس في عام 2022، و أن تدخل خطوط الانتاج مع بداية سبتمبر القادم من العام الجاري.

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