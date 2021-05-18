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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الزراعة يحذر رواد السوشيال ميديا مروجي شائعات البطيخ والخوخ المسرطن

وزير الزراعة
وزير الزراعة

استنكر الدكتور السيد القصير وزير الزراعة، قيام البعض من رواد السوشيال ميديا بنشر شائعات ان البطيخ المنتشر في الأسواق مسرطن، مشيرا الي ان مصر تصدر البطيخ الى أكثر من 16 دولة ولم يرفضوا أي شحنة مصدرة اليهم.

 

وأشار خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، والذي يذاع على فضائية «صدى البلد»،  ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن هناك رقابة على الزراعات والمبيدات؛ ويوجد العديد من المعامل المتخصصة في المراقبة على الزراعات والمبيدات؛ منوها بأنه تم الحصول على اكثر من 18 عينة من جميع المحافظات ولم يتم رصد اي مواد مسرطنة في البطيخ.


وأكد القصير، أنه بعد الكشف على جميع العينات التي تم اخذها من الاسواق المختلفة والباعة الجائلين، تم التأكد من صحتها وعدم وجود اي مشكلات للاستخدام الادمي لها.


ونوه القصير، بأنه تم الكشف ايضا على الخوخ الموجود في السوق؛ مرددا: « الزراعة في مصر في تقدم وكل ما يتم تداوله على وسائل التواصل مجرد شائعات ليس لها أصل على ارض الواقع».  

السيد القصير ر الزراعة الزراعات والمبيدات

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