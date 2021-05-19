حزب مصر الحديثة : مصر هي المحور الرئيسي لحل القضية الفلسطينية ..فيديو

قال الدكتور وليد دعبس رئيس حزب مصر الحديثة ، أن مصر هي المحور الرئيسي لحل القضية الفلسطينية مؤكدا ان هذه القضية لن تحل الا بتواجد مصر .

وأضاف وليد دعبس خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي ام سي " المذاع علي قناه " دي ام سي " ، أن الدولة المصرية تقوم بتقديم المساعدات الطبية من خلال معبر رفح بالإضافة الي تقديم المعونات وهذا يؤكد ان مصر مع فلسطين قلبا وقالبا واليوم عدنا الي دورنا الأساسي في حل القضية الفلسطينية لافتا أن موقف الرئيس السيسي كان موقف دولي وشعبي في دعم القضية الفلسطينية .



وأوضح وليد دعبس ، أن مصر اصبح لها كروت ضغط في افريقيا وفي العالم الأوروبي لافتا ان مصر الان تعمل علي حل المشاكل دون اللجوء الي استخدام السلاح .