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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة مختلفة لـ تسوية القلقاس بسرعة

طريقة عمل القلقاس
طريقة عمل القلقاس

تبحث الكثير من السيدات على طريقة لـ تسوية القلقاس بسرعة بدون جهد في المنزل، وبمكونات رخيصة الثمن، فإنه من الأكلات الشتوية التي تقدم على مائدة طعام المصريين وتحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للكبار والصغار.

طريقة القلقاس بالخضرة 

الخضرة من الأساسيات التي تحتاجها السيدات عند طهي القلقاس خاصة أنه ليس من الخضار الأحمر، وتقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل القلقاس بالخضرة.

مكونات القلقاس بالخضرة 

قلقاس مكعبات.

سلق مقطع ومغسول.

كزبرة خضراء.

ثوم مفروم.

شوربة لحمة.

سمن.

ملح وفلفل أسود.

طريقة عمل القلقاس بالخضرة
1- اضيفي القلقاس على شوربة اللحمة على النار.

2- فرم مع الكزبرة فى الخلاط مع كوب ماء ثم يصفى الخليط ويضاف السائل منه للقلقاس.

3- يقلب الثوم فى السمنة على النار مع الملح والفلفل الأسود ثم يضاف الجزء المصفى من السلق والكزبرة للثوم ويقلب جيدا.

4- تضاف الطشة للقلقاس و يقدم ساخنا.

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طريقة القلقاس بالصلصة 

طريقة عمل القلقاس بالصلصة من الطرق الجديدة عند طهي القلقاس، لذلك نستعرض طريقة تحضيره بخطوات سهلة وبسيطة.

مكونات القلقاس بالصلصة 

كيلو قلقاس مكعبات مغسول.
صلصة طماطم.
كزبرة خضراء.
بصل مفروم.

2 معلقة ملح.
معلقة فلفل
1 شوربة دجاج.
2 معلقة سمنة كبيرة.
2 فص ثوم مفروم.


طريقة عمل القلقاس بالصلصة 
1- احضري وعاء مناسب وضعي السمن والبصل والتوابل للتشويح.

2- اضيفي صلصة الطماطم مع الشوربة بعد التشويح.

3- اضيفي القلقاس حتى تمام النضج.

4- احضري طاسة بها معلقة سمنة مع ٢ فص ثوم مفروم والكزبرة الخضراء.

5- اضيفي إليها القلقاس ثم قدميه على مائدة الطعام.

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طريقة القلقاس بالسلق 

السلق من المكونات الأساسية عند طهي القلقاس خصوصا في محافظة القاهرة، تعرفي على خطوات طريقة عمل القلقاس بالسلق خلال السطور التالية..

مكونات القلقاس بالسلق :

قلقاس مكعبات.

لحم مكعبات.

4 حزم سلق أخضر.

كزبرة خضراء.

ثوم مفروم.

زبدة أو سمن.

ملح وفلفل أسود.

بصل مفروم.

حبهان وورق لورا.

طريقة عمل القلقاس بالسلق  

1- قومي بسلق اللحم مع البصل والحبهان والبهارات والتوابل.

2- غسل القلقاس جيدًا بالماء الدافئ والبارد.

3- أضيفي القلقاس إلى وعاء مرقة اللحم، واتركيهما على نار هادئة.

4- اغسلي ورق السلق المقطع وضعيه مع الثوم المفروم والكزبرة والسمن في طاسة على نار هادئة.

5- قلبي السلق جيدًا مع المكونات،  حتى ينخفض حجمه تماما في الطاسة.

6- ضعي عليه كوبًا من شوربة اللحم مع التقليب جيدا.

7- ضعي جميع المكونات على بعضه البعض اتركي الخليط بالكامل في الحلة لمدة 10 دقائق حتي يأخذ لون السلق اﻷخضر ثم قدميه ساخنا.

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