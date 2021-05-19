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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

غزة

التمريض تعلق على قرار السيسي بشأن إعمار غزة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، إنها سعيدة بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ إعمار غزة، موضحة أن السيسي قائد عظيم ويقف بجوار الأشقاء فى فلسطين. 

وأضافت خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أنها تلقت رسائل كثيرة من الاطقم للمشاركة فى مساعدة الأشقاء فى غزة.

ولفتت إلى أنها لم تتوقع هذه الرسائل، وأنهم  يرغبون فى أن يكونوا بين شمال سيناء وغزة لمساعدة المصابين.

وقد تابعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بكل فخر واعتزاز ما تبذله القيادة السياسية المصرية من جهود دبلوماسية وتحركات سياسية للوقوف بجانب الأشقاء الفلسطينيين في قضيتهم الوجودية وحقهم الطبيعي في دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.


كما تتوجه التنسيقية بالشكر والاعتزاز للرئيس عبد الفتاح السيسي علي قيامه بتخصيص مبلغ ٥٠٠ مليون دولار لإعادة الإعمار في الدولة الفلسطينية.


وأضافت: “ها هي مصر تثبت كل يوم عبر دعمها المطلق للقضية الفلسطينية بأنها الميزان الإقليمي الذي ينحاز للحق والعدل، وإن التنسيقية تدعو الجميع للمشاركة في دعم القيادة السياسية في هذه المبادرة لتكون التنمية في الأراضي الفلسطينية امتدادًا للتنمية في مصر ”.


كما تؤكد مصر بصدق قيادتها أن القضية الفلسطينية بالنسبة لمصر هي جزء من ثوابت أمنها القومي، وقضية إنسانية عادلة تتصدر أجندة السياسة الخارجية المصرية.

 

التمريض السيسي فلسطين الرئيس عبد الفتاح السيسي شمال سيناء الخارجية المصرية القضية الفلسطينية عبد الفتاح السيسي

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