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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأعلى للجامعات يبدأ تلقي أوراق المرشحين لرئاسة جامعة بني سويف .. اليوم

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

 


يبدأ اليوم المرشحان لرئاسة جامعة بنى سويف تسليم أوراق المرشحين بها للجنة اختيار القيادات الجامعية في مقر المجلس الأعلى للجامعات.


أعلن المجلس الأعلى للجامعات تفاصيل الجدول الزمني لمقابلات المرشحين لرئاسة 8 جامعات حكومية  يوم 27 مايو، وذلك بعد إعلان القائمة النهائية للمتقدمين لرئاسة الجامعات بعد أن تم فتح باب الترشح لرئاستها وهى: "بنها - قناة السويس - السويس - حلوان - القاهرة - دمياط - سوهاج - بني سويف".


وأكد المجلس صدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم (293) بتاريخ 27/1/2021 ، والمنشور بالجريدة الرسمية في السبت الموافق 30 يناير 2021 ، بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها ، وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة ، وكذا القرار الوزاري رقم (1065) بتاريخ 22/3/2021 بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح السادة رؤساء الجامعات.

وينشر موقع صدى البلد، موعد تسليم الأوراق المطلوبة للتقدم لرئاسة 8 جامعات بعد إعلان القوائم المبدئية للمرشحين:

- جامعة بنى سويف من المقرر البدء في تسليم أوراق المرشحين بها يوم ١٩ مايو ٢٠٢١ للجنة اختيار القيادات الجامعية في مقر المجلس الأعلى للجامعات .

- جامعة القاهرة: من المقرر البدء في تسليم أوراق المرشحين بها يوم ١٨ مايو ٢٠٢١ للجنة اختيار القيادات الجامعية في مقر المجلس الأعلى للجامعات.

- جامعة بنها من المقرر البدء في تسليم أوراق المرشحين بها يوم ١٦ مايو ٢٠٢١ للجنة اختيار القيادات الجامعية في مقر المجلس الأعلى للجامعات .

- جامعة دمياط من المقرر البدء في تسليم أوراق المرشحين بها يوم ١٨ مايو ٢٠٢١ للجنة اختيار القيادات الجامعية في مقر المجلس الأعلى للجامعات .

- جامعة السويس من المقرر البدء في تسليم أوراق المرشحين بها يوم ١٧ مايو ٢٠٢١ للجنة اختيار القيادات الجامعية في مقر المجلس الأعلى للجامعات .

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جامعة حلوان : نعمل على زيادة عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليا .. ونهدف لتشجيع الباحثين نحو الابتكار

- جامعة حلوان، من المقرر البدء في تسليم أوراق المرشحين بها يوم ١٧ مايو ٢٠٢١ للجنة اختيار القيادات الجامعية في مقر المجلس الأعلى للجامعات.

- جامعة قناة السويس من المقرر البدء في تسليم أوراق المرشحين بها يوم ١٦ مايو ٢٠٢١ للجنة اختيار القيادات الجامعية بمقر المجلس الأعلى للجامعات .

- جامعة سوهاج من المقرر البدء في تسليم أوراق المرشحين بها يوم ١٩ مايو ٢٠٢١ للجنة اختيار القيادات الجامعية في مقر المجلس الأعلى للجامعات .

وزير التعليم التعليم العالي الأعلى للجامعات وزير التعليم العالي وزير التعليم العالى والبحث العلمى التعليم العالي والبحث العلمي المرشحين لرئاسة 8 جامعات

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