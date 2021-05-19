عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

كرم جبر يرد بقوة

مصر لن تتخلى عن فلسطين.. وإسرائيل تنفذ جرائم وحشية ضد الشعب الأعزل

كرم جبر - رئيس المجلس
كرم جبر - رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم 500 مليون دولار لـ إعادة إعمار غزة، هي تأكيد على الدور المصري الاستراتيجي في القضية الفلسطينية، موضحا أن مصر لم تبخل يومًا عن القضية الفلسطينية ولم تتخل عن الفلسطينيين، وتحشد المجتمع الدولي من أجل حل عادل للقضية الفلسطينية.

 

الشركات المصرية ستتولى إعمار غزة بدون وسيط

وأضاف جبر خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة الآن المذاع على فضائية الحياة تقديم الإعلامية لبنى عسل؛ أن الـ ٥٠٠ مليون دولار لن يذهبوا إلا من أجل إعادة إعمار غزة وتعويض من تضررت منازلهم، وأن من سيتولي المسئولية هي شركات المقاولات المصرية بلا وسطاء بهدف مساعدة الأشقاء في فلسطين.

وتابع أن مصر قادرة على ضبط إنفاق الـ 500 مليون دولار ليذهب كل دولار إلى مكانه، مضيفا أن مصر تبنت دعوة للأشقاء العرب للسير في اتجاهين اتجاه السلام واتجاه إعمار غزة ونحن لن نبخل على أشقائنا الفلسطينيين كونهم شعب تحت المعاناة،  وكون غزة تعد برميل بارود.

 

إسرائيل تستعرض قوتها على شعب أعزل

وأضاف أن مصر وجهت نداء إلى العالم ولضمير الأحرار على مستوى العالم من أجل حل أزمة شعب يعاني منذ 50 سنة، وهي أزمة متكررة في ظل استخدام إسرائيل قوة باطشة وتقتل أطفالا في صور تهتز لها الإنسانية، وآن الأوان لوضع حل لهذه المهزلة؛ مشيرا إلى أن إسرائيل تستعرض قوتها على شعب أعزل ولم تقض على صواريخ حماس وتستهدف أهدافا مدنية، وسط مناشدة لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الشعب الفلسطيني يتعرض لهجوم بربري، مثنيا على دور الرئيس عبد الفتاح السيسي وفق تحركاته الواعية، موجها التحية إلى وفد المخابرات العامة الذي يبذل مجهودا لحقن الدماء بين الطرفين والوقف الفوري لإطلاق النار، حيث إن إسرائيل تهدم بيوت الفلسطينيين وحماس تطلق الصواريخ، وذلك من أجل إخراج القضية الفلسطينية من ثلاجة الموتى وضخ دماء جديدة، لأنه لا سلام في الشرق الأوسط إلا بحل القضية الفلسطينية.

 

الأعلى للإعلام يشيد بالمبادرة الرئاسية

كان المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام قد أكد أن مبادرة الرئيس السيسي بتقديم 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة تعبر عن موقف مصري إستراتيجي من القضية الفلسطينية، الذي لم يتأخر أبد في دعمها ورفع المعاناة عن شعبها.

وأكد المجلس في بيانه على دعمه وتأييده الكامل للمبادرة الرئاسية الوطنية، ووقوفه دائماً في صف نصرة القضايا العربية، موضحا أن المبادرة تُعتبَر نقطة انطلاق لتوحيد الرؤى العربية نحو دعم القضية الفلسطينية والوقوف بقوة وراء حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشرقية.

 

القضية الفلسطينية مبادرة الرئيس عبد الفتاح 500 مليون دولار اعادة اعمار غزة غزة

موضوعات متعلقة

مستشار أبومازن عن مبادرة السيسي تجاه غزة: ليس غريبا على مصر .. فيديو

ترشيحاتنا

بعد كلام الأخوية.. أمير كرارة يقابل مها أحمد ومجدي كامل بالبلوك

انهيار أجزاء من عقار بالإسكندرية.. و"التضامن" تقدم مساعدات للسكان

لمواجهة كورونا.. هاني الناظر يقدم خليطا سحريا لتقوية المناعة

تقصف الفلسطينيين بـ F35.. جهاد الحرازين يفضح الاعتداء الوحشي الإسرائيلي على غزة

مصر لن تتخلى عن فلسطين.. وإسرائيل تنفذ جرائم وحشية ضد الشعب الأعزل

سد النهضة| أبو الغيط: إثيوبيا تماطل ولا تتفاوض.. وممارستها تتناقض مع الشرعية الدولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال ساعات.. قرارات حكومية جديدة لمواجهة فيروس كورونا

وزير خارجية لبنان يعلن استقالته ويعتذر لدول الخليج والسعودية

أول رد من رئيس الوزراء على مطالب استثناء المدن الساحلية من مواعيد الإغلاق

إقرأ هذة السورة قبل نومك تغفر ذنوبك وتقيك عذاب القبر

الإعلامي رامي رضوان يكشف تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم ودلال عبد العزيز ..فيديو

بعد منشور العيش والملح.. أحمد السقا يقابل مها أحمد ومجدي كامل بالبلوك

التعليم العالي توضح موقف طلاب الجامعات الخاصة والأهلية من استكمال الدراسة وموعد الامتحانات

5 حالات تسمح للأسر الفقيرة بصرف مساعدات استثنائية من الضمان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 طرق مختلفة لعمل القرنبيط بالصور

طريقة مختلفة لعمل البانيه .. 7 وصفات جديدة

بسرعة رهيبة.. سحلية تسحب دودة من فم رجل في مقطع فيديو غريب

اكتشاف مذهل.. أسماك القرش تمتلك تقنيات GPS حديثة لتحديد المواقع.. صور

فيديو

فيديوجراف.. فرجاني ساسي يشترط 127 ألف جنيه يوميا للبقاء في الزمالك

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

المزيد

ساحة رأي

أ. د. أحمد زكى يكتب: جامعة قناة السويس أيقونة التعاون العلمى بين مصر والصين

فاطمة حسن تكتب: فلسطين مدرسة الصمود

حنان محمود إبراهيم تكتب: وفاء القائد

غادة جابر تكتب: محاكم إسرائيلية تحكم لصهيون

رجب الشرنوبي يكتب: البيت «الأسود».. الراعي الرسمي للإرهاب!!!

إبراهيم عمران يكتب: مصر تنتصر للقضية الفلسطينية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التنافس الروسى الأمريكى على السودان

مديحة عاشور

ثلاثى النجاح: يسرا وجمال العدل وسامح عبد العزيز

مني أحمد

عربية يا أرض فلسطين

بهجت العبيدي

موت الموت.. ما بعد الإنسانية

إسلام كمال

محصلة المساعى المصرية لإنقاذ الفلسطينيين

أحمد نجم

توحيد الصف قبل إقامة الدولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ