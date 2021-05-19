مصر لن تتخلى عن فلسطين.. وإسرائيل تنفذ جرائم وحشية ضد الشعب الأعزل

كرم جبر يرد بقوة

أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم 500 مليون دولار لـ إعادة إعمار غزة، هي تأكيد على الدور المصري الاستراتيجي في القضية الفلسطينية، موضحا أن مصر لم تبخل يومًا عن القضية الفلسطينية ولم تتخل عن الفلسطينيين، وتحشد المجتمع الدولي من أجل حل عادل للقضية الفلسطينية.

الشركات المصرية ستتولى إعمار غزة بدون وسيط

وأضاف جبر خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة الآن المذاع على فضائية الحياة تقديم الإعلامية لبنى عسل؛ أن الـ ٥٠٠ مليون دولار لن يذهبوا إلا من أجل إعادة إعمار غزة وتعويض من تضررت منازلهم، وأن من سيتولي المسئولية هي شركات المقاولات المصرية بلا وسطاء بهدف مساعدة الأشقاء في فلسطين.

وتابع أن مصر قادرة على ضبط إنفاق الـ 500 مليون دولار ليذهب كل دولار إلى مكانه، مضيفا أن مصر تبنت دعوة للأشقاء العرب للسير في اتجاهين اتجاه السلام واتجاه إعمار غزة ونحن لن نبخل على أشقائنا الفلسطينيين كونهم شعب تحت المعاناة، وكون غزة تعد برميل بارود.

إسرائيل تستعرض قوتها على شعب أعزل

وأضاف أن مصر وجهت نداء إلى العالم ولضمير الأحرار على مستوى العالم من أجل حل أزمة شعب يعاني منذ 50 سنة، وهي أزمة متكررة في ظل استخدام إسرائيل قوة باطشة وتقتل أطفالا في صور تهتز لها الإنسانية، وآن الأوان لوضع حل لهذه المهزلة؛ مشيرا إلى أن إسرائيل تستعرض قوتها على شعب أعزل ولم تقض على صواريخ حماس وتستهدف أهدافا مدنية، وسط مناشدة لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الشعب الفلسطيني يتعرض لهجوم بربري، مثنيا على دور الرئيس عبد الفتاح السيسي وفق تحركاته الواعية، موجها التحية إلى وفد المخابرات العامة الذي يبذل مجهودا لحقن الدماء بين الطرفين والوقف الفوري لإطلاق النار، حيث إن إسرائيل تهدم بيوت الفلسطينيين وحماس تطلق الصواريخ، وذلك من أجل إخراج القضية الفلسطينية من ثلاجة الموتى وضخ دماء جديدة، لأنه لا سلام في الشرق الأوسط إلا بحل القضية الفلسطينية.

الأعلى للإعلام يشيد بالمبادرة الرئاسية

كان المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام قد أكد أن مبادرة الرئيس السيسي بتقديم 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة تعبر عن موقف مصري إستراتيجي من القضية الفلسطينية، الذي لم يتأخر أبد في دعمها ورفع المعاناة عن شعبها.

وأكد المجلس في بيانه على دعمه وتأييده الكامل للمبادرة الرئاسية الوطنية، ووقوفه دائماً في صف نصرة القضايا العربية، موضحا أن المبادرة تُعتبَر نقطة انطلاق لتوحيد الرؤى العربية نحو دعم القضية الفلسطينية والوقوف بقوة وراء حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشرقية.