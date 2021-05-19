سوزان تشكو عدم استلام وحدة بالإسكان الاجتماعي فى جمصة .. صور

شكت المواطنة سوزان إبراهيم عطا مشالي ، في رسالة بعثت بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، تتضرر فيها من تأخر تحدد وحده سكنية فى الإسكان الاجتماعي منطقة جمصة محافظة الدقهلية .



وتقول سوزان فى رسالتها : تقدمت لحجز شقة فى مشروع الإسكان الإجتماعى منطقة طلخا محافظة الدقهليه ثم قالوا مفيش و طلبوا التحويل الي جمصة روحت بنك الإسكان الاجتماعي بالقاهرة وتم التحويل إلي جمصه وحتى الان لم استلم ،وانا أعيش الآن فى ايجار جديد وادفع ايجار ، واتمنى الموافقة على تحديد وحدة سكنية فى أسرع وقت ممكن رأفة بحالى وأسرتى .





وأشارت: “تقدمت بالعديد من الشكاوى للإسراع فى تحديد الوحدة السكنية ومفيش جديد، وأناشد المسئولين بالإسكان الاجتماعى بسرعة إجراء الحصول على شقتى لتخفيف أعباء دفع الإيجار ونرجو النظر فى هذا الطلب بعين الرحمة والعطف نظرا للظروف الخاصة بى وعائلتي”.

للتواصل مع القارئ من خلال رقم

٠١٠٢١٢٥٥٥١٧

٠١٠٢٧٤٧٨٣٢٥

٠١٠١٣٢٢١٢٢



أقرأ ايضا

مواطن يطالب بإستلام وحدته بالإسكان الاجتماعى فى مدينة بدر



ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

180823224_818566105704350_829575277194708206_n

181338756_2964521527207725_4685256037880938677_n

181060122_291645486013031_7201947455923898057_n