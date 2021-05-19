جامعة حلوان تعلن عن نتائج مهرجان الأسر الطلابية

أعلنت جامعة حلوان عن انتهت فعاليات مسابقة المهرجان الختامي للأسر الطلابية للعام الجامعي2020/2021 على مستوى كليات جامعة حلوان، والذى أقيم تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و نظمتها إدارة الأسر الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

ٱقيمت المسابقة وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وشهدت المسابقة منافسة قوية بين الطلاب في جو يسوده الروح الرياضية والود والاحترام المتبادل بين الجميع وتقارب مستويات الطلاب بشكل ملحوظ.



كان قد أكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، علي حرص الجامعة الدائم على الاهتمام بالأنشطة الطلابية وتشجيع الطلاب على بذل المزيد من الجهد للوصول إلى أرقى المستويات العلمية والتقنية وتعزيز بناء الشخصية.

وأوضح الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن المسابقة تتضمن المنافسة بين الطلاب فى مجالات المعلومات العامة واللغات والأنشطة الطلابية والشخصية والمظهر والدورات التدريبية، وذلك لاثراء فكر وثقافة الطلاب.

وأسفرت نتائج مهرجان للأسر الطلابيه عن الآتي :

المركز الأول: أسرة المصروية (كلية تربية رياضية جزيرة).

المركز الثاني: أسرة خلطبيطة (كلية علوم).

المركز الثالث: أسرة القدرة الاجتماعية (كلية الحاسبات).

المركز الرابع: أسرة شباب 2030 (كلية تربية رياضية هرم).

المركز الخامس: أسرة إنتماء (كلية تجارة).

المركز السادس: أسرة الريادة (كلية التربية).

المركز السابع: أسرة فريندس (كلية سياحه وفنادق).

المركز الثامن: أسرة رحالة (كلية تربية موسيقية).

المركز التاسع: أسرة رواد المستقبل (كلية اقتصاد منزلي).



وأعلنت النتائج وسط احتفال الطلاب، وتم تحكيم المسابقة من قبل أعضاء هيئة التدريس من كليات الجامعة المختلفة، وذلك بحضور الأستاذ راشد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

وقد اقيم خلال المهرجان العديد من الفقرات حيث تمت تلاوة القرآن و فقرلت للانشاد الدينى و بعدها تم القاء بعض ابيات الشعر والزجل من قبل الطلاب ، كما كانت هناك فقرات للغناء و الاسكتش المسرحى و تمت اقامت مسابقات القصة القصيرة والمقالات .

كما انه قد أقيم العديد من المعارض الفنية لبحرف اليدوية و الرسم على الزجاج و الجلود و غيرها ، كما انه تمت اقامت معارض للوحات الطلاب .