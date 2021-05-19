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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بيجو تكشف عن "سكوتر" DJANGO الجديد .. تعرف على التفاصيل

بيجو تكشف عن سكوتر DJANGO
بيجو تكشف عن "سكوتر" DJANGO الجديد .. تعرف على التفاصيل

اكتسبت الدراجات النارية شهرة واسعة وسط العديد من الأسواق العالمية، و ترجع أسباب انتشارها إلى خفة حركتها، و سهولة التنقل و الاصطفاف، مع توفير الكثير من الوقت أيضًا، و تمكنت شركات تصنيع الدراجات النارية أن تتألق بالعديد من الطرازات المختلفة مثل فئة الهارلي و الكروزر، و دراجات السباق المختلفة، بالاضافة إلى فئة الـ سكوتر الشهيرة.

و كشفت شركة بيجو الفرنسية عن نسخة جديدة تنتمي إلى فئة الـ سكوتر، و التي جاءت لتحمل اسم DJANGO، حيث تتوفر بخمسة ألوان وهم، "Dragon Red" و"Deep Ocean Blue" و"Ink Black" و "Racing Green" و"Polar White".

ظهرت DJANGO باطلالة انسيابية، مع فتحات تهوية جانبية تعمل على تبريد منطقة المحرك بشكل مثالي، مع عدو نواكل لامعة، و تطعيمات باللون الفضي، إلى جانب مقعد من الجلد يبلغ ارتفاعه نحو 77 سم، و مرايات جانبية دائرية الشكل، و حامل خلفي أنيق لحمل الحقائق.

بينما يستمد DJANGO قوته من محرك بسعة 50 أو 125 سم مكعب، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 3.6 حصان، بينما جاءت الدراجة بنسخة اكبر من الناحية الفنية تستطيع أن نتنج طاقة بقوة 10.2 حصان.

و دعم DJANGO بمنظومة مكابح ABS مانعة للانغلاق كأحد عوامل الأمان لقائد الدراجة النارية، و من المتوقع أن تبدأ أسعار سكوتر DJANGO بقيمة قدرها 2590 يورو، أي ما يقرب من 49 ألف جنيه.

بيجو سكوتر DJANGO الجديد الدراجات النارية الأسواق العالمية الطرازات المختلفة دراجات السباق الهارلي

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