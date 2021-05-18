أحمد موسى يعلن على الهواء : قضيت أجازة العيد في فلسطين

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه خلال إجازة العيد كان في المنتزه، مقيماً في فندق فلسطين وشاهد الإنشاءات التي تجري هناك رغم أن المكان مغلق للعامة.



وأضاف «موسى» خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، ان منطقة المنتزه سوف تشهد تطوراً كبيراً في الفترة المقبلة وسوف يتم استقبال اليخوت التي تصل من جميع بلاد العالم، ليستمتعوا في قلب البحر بمنطقة المنتزه.

وأشار أحمد موسى، إلى أن هناك شركات مصرية تقوم بتطوير مارينا لليخوت في المنتزه بالإسكندرية، مؤكدًا أن المشروع سوف يستغرق عامين من الآن.



وأكد أحمد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع هذا المشروع شخصياً ويذهب إلي هناك كل فترة ليتابع تطوير المنتزه.