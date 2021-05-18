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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محمود الهباش: لن تقوم دولة بدون القدس والتنازل عنها غير مطروح إطلاقا

قبة الصخرة
قبة الصخرة

قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن المصادر الإسرائيلية تشكك في وجود مبادرة لوقف إطلاق النار، مؤكدا أنه لا أحد يريد أن يستمر العدوان وسفك الدماء في قطاع غزة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الشعب الفلسطيني يدفع ثمن الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأشار محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية طالبت إسرائيل بخفض العنف في قطاع غزة، ومن ناحية أخرى تمدها بأحدث الأسلحة المتطورة.

وأردف، نريد وقف العدوان والاعتداءات والعنف ومن ثم الذهاب صوب حوار سياسي جاد من أجل إنهاء الاحتلال الذي يعتبر شر البلية ويحول دون تحقيق الأمن والاستقرار في فلسطين.

واختتم محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن القدس رمز الهوية الوطنية الفلسطينية ولن تقوم دولة بدون القدس ولن يتم التنازل عنها مهما كان .


أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتي عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الإليزيه في باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية. 

الرئيس الفلسطيني عبدالفتاح السيسي القمة الثلاثية

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