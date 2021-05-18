محمد لطفي يدعم الاشقاء الفلسطينين ضدد جرائم الاحتلال الإسرائيلي

وجه الفنان محمد لطفي الدعم للاشقاء الفلسطينين ضد الاعتداء الإسرائيلي بالقصف على الاهالي الآمنين في قطاع غزة



ونشر محمد لطفي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام فيديو للمسجد الأقصى وقبة الصخرة دعما للقضية الفلسطينية.



وتواصل مصر دعمها للدولة الفلسطينية على كافة المستويات والوقوف بجانبها ضد العدوان الإسرائيلي وما لحق بها من خسارئر كبير على المستوى السياسي والأقتصادي.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار وذلك خلال مشاركة الرئيس فى القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية، والتى عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الإليزيه فى باريس بمشاركة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.







