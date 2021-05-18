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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حياة كريمة تعلن المشاركة في مبادرة الرئيس لإعمار غزة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قالت أية عمر، رئيس مجلس أمناء مبادرة حياة كريمة، إن المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة تعكس محورية الدور المصري في المنطقة.

 

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنهم سيكونوا من  المشاركين في هذه المبادرة وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة بـالجهود المادية والمعنويـة والخبرات المتحققـة مـن خـلال خبرتهـا وجهودها التنموية في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

 

ودعت مؤسسـة حيـاة كريمـة كافة الجهات المصرية والإقليمية والدولية المعنية بالمضي قدماً في إعمار غزة جنباً إلى جنب لمبادرة الرئيس عبد الفتـاح السيسي.

 

كانت مؤسسة حياة كريمة قد أعلنت تأييدها الكامل ودعمها لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم مصـر مبلغ 500 مليون دولار مبـادرة مصـرية مخصصة لصالح إعادة إعمار قطاع غزة نتيجـة الأحـداث الأخيرة، مـع قـيـام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.


وتؤكد المؤسسة على استعدادها التام للمشاركة في تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لهذه المبادرة بـالجهود المادية والمعنويـة والخبرات المتحققـة مـن خـلال خبرتهـا وجهودها التنموية في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

 

وتأتي هذه المبادرة المصرية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة إعمـار غزة لتعزز الدور القيادي لمصر في المنطقة العربيـة التـي لطالمـا كانـت درة التـاج لـدول المنطقـة، كمـا تعكـس أولويـة القيـادة السياسية فـي دعـم القضية الفلسطينية والأشقاء الفلسطينيين وتؤكد أن اعمار المنطقة العربية مسؤولية مشتركة حيـث تـأتي تأكـيـدا لـدعم مصر للقضية الفلسطينية العادلة والمشروعة، وللحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

 

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

 

صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

 

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتي عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الإليزيه في باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية

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