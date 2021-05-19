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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نقيب الإعلاميين : الرئيس السيسي أكد الموقف المصري الداعم للشعب الفلسطيني

نقيب الاعلاميين
نقيب الاعلاميين

علق الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين على المبادرة المصرية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتخصيص 500 مليون  دولار  لصالح  مبادرة إعمار غزة قائلاً «هذا ليس موقفًا جديدًا علي الدولة المصرية، وهي حالة عروبية تظهر في الشدائد وجسدها الرئيس السيسي في المبادرة التي أطلقها »

وأضاف «سعدة» خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»،  أن موقف مصر الثابت القديم والحديث، دائم مدافع عن القضية الفلسطينية، والحصول على حق الشعب الفلسطيني المشروع الذي كفله القانون الدولي، لافتاً إلي أن الرئيس السيسي أكد الموقف المصري الداعم للشعب الفلسطيني.

أكدت نقابة الإعلاميين أنها تتابع عن كثب الانتهاكات التى ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلى بحق الشعب الفلسطينى الأعزل.

وأدان مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة التى يشنها الاحتلال الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى الأعزل فى القدس الشريف وتحديدا حى الشيخ جراح والتى تصل لجرائم الحرب ضد الإنسانية.

وطالب مجلس نقابة الإعلاميين المجتمع الدولى بإدانة تلك الجرائم والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطينى وحمايته ودعم حقوقه التى كفلها له القانون الدولى.

وثمن مجلس نقابة الإعلاميين، الموقف الذى اتخذته القيادة السياسية المصرية منذ اللحظة الأولى فى فتح معبر رفح لإغاثة الأشقاء والجرحى وكذلك استقبال المستشفيات المصرية المصابين لعلاجهم، جراء هذا العدوان الإسرائيلى الغاشم، محذرا فى الوقت ذاته من خطورة استمرار تدهور الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية وضرورة الوقف العاجل لتلك الاعتداءات لتجنيب المنطقة المزيد من التصعيد .

وشدد مجلس النقابة على أنه لا سبيل لتحقيق الأمن والسلام فى المنطقة إلا عبر نيل الشعب الفلسطينى لحقوقه المشروعة واستقلال دولته. 

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