أ. د. أحمد زكى يكتب: جامعة قناة السويس أيقونة التعاون العلمى بين مصر والصين

يشهد التاريخ أن مصر كانت أول دولة عربية وإفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين فى 30 مايو 1956.

كما يشهد التاريخ بأن جامعة قناة السويس تعتبر أيقونة التعاون العلمى والثقافى المتميز بين مصر والصين كونها أول جامعة مصرية تؤسس للعلاقات العلمية والثقافية مع الجامعات الصينية فى هذا المجال.

فجامعة قناة السويس تعد أكبر جامعة لها تعاون علمى وثقافى مع الصين بدأت بمعهد كونفوشيوس 2008 , ومعهد الاستزراع وتكنولوجيا الأسماك 2013 , والكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية 2018 .

وتسهم جامعة قناة السويس بشكل كبير مع الجانب الصينى فى العديد من المشروعات الاستثمارية فى المنطقة الاقتصادية الخاصة بإقليم قناة السويس بهدف التنمية الشاملة من منطلق أن الجامعة هى قاطرة التنمية فى أى مجتمع وإيمانها بدورها المجتمعى فى خدمة الوطن.

وفى ظل توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين فى عام 2014 وانطلاق مبادرة الحزام والطريق أصبح إقليم قناة السويس هو الباب الذهبى لمصر للدخول إلى هذه المبادرة وأصبحت مصر بدورها هى الباب الذهبى للصين للدخول إلى قارة أفريقيا وأوروبا .

حيث تتوسط جامعة قناة السويس تلك البقعة الاستراتيجية من العالم كونها على رأس المؤسسات العلمية والثقافية فى مصر لترجمة هذه الشراكة الاستراتيجية على أرض الواقع من خلال الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بهدف إعداد الكوادر اللازمة والعمل على توطين التكنولوجيا الصينية.

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مكالمة هاتفية مع الرئيس شى جينبينج على تقديم التهنئة للصين قيادة وحكومة وشعبًا بمناسبة الاحتفال برأس السنة الصينية الجديدة ومرور 65 عامًا لإقامة تلك العلاقات الدبلوماسية المتميزة بين البلدين الكبيرين.

وعبر الزعيمان عن أملهما للوصول بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين إلى آفاق أوسع وأرحب من مستوى التضامن والتعاون والمنافع المتبادلة لتحقيق التنمية والرخاء للجميع من خلال مبادرة الحزام والطريق.

وذلك عن طريق زيادة الاستثمارات الصينية في مصر وتعزيز مسارات التعاون الاستراتيجي بين البلدين خاصةً فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا الصينية وتدريب الكوادر المصرية في مختلف المجالات والتأكيد على مواصلة التعاون في مجال اللقاحات لمواجهة جائحة كوفيد-19 خصوصًا بعد نجاح الصين اللافت في احتواء انتشار فيروس كورونا.

ويسعدنى أن أتقدم بإسمى وإسم جامعة قناة السويس بخالص التهنئة القلبية لزعيمى الدولتين الرئيس عبدالفتاح السيسى والرئيس شى جينبينج والشعبين الصديقين بمناسبة حلول العيد الخامس والستين لإنشاء العلاقات الدبلوماسية المصرية الصينية متمنيًا لهذه العلاقة المتميزة والشراكة الاستراتيجية المزيد من التقدم والازدهار إيمانًا بوحدة المصير والعيش المشترك لتحقيق التنمية والرفاهية لشعبى البلدين ومن أجل أن تسود قيم السلام والمحبة كل ربوع العالم.

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*رئيس جامعة قناة السويس