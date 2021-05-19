كيا تكشف عن نسختها الجديدة K9.. فيديو

كشفت شركة كيا رائدة صانعة السيارات الكورية، عن نسختها الجديدة و التي تحمل اللقب K9، و تعد هذه النسخة واحدة من احدث الاصدارت و اكثرها تطورًا في عالم السيدان تحت شعار KIA الجديد، حيث اعتمد الصانع الكوري على عدة لمسات تظهر العديد من نقاط القوة في التصميم الخارجي، مع عدة تجهيزات داخلية أيضًا، و بالطبع سوف تعتمد على قدرات قوية تتعلق بالأداء الفني.

اعتمد السيارة كيا K9 الجديدة على شبكات أمامية باللون الأسود متعددة المقاطع، و التي تمنح السيارة أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، ومع مسشعرات أمامية على جانبي الصادم الأمامي، و مصابيح نحيفة أكثر عدوانية من الاصدارات السابقة لـ كيا، بالاضافة إلى مرايات جانبية كهربائية مدعوة بشرائح LED ضوئية.

و ظهرت كيا K9 بعجلات رياضية، يتوسطها جنط معدني ذات تصميم هندسي أنيق يجمع بين اللون الفضي و الأسود، مع مفهةم رباعي الأبواب، بينما جاءت الناحية الخلفية من السيارة بمصابيح متصلة ذات أداء كهربائية متعدد النمط، و منظومة عادم مزدوجة، و كامير خلفية تتوسط الحقيبة الخاصة بالسيارة مدعومة بخاصية الغلق الأوتوماتيكي.

و تضم المقصورة الداخلية الخاصة بالسيارة كيا K9 على العديد من أنظمة التحكم و الرفاهية، حيث تتوسط قمرة القيادة شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة و الخرائط، مع دعم التطبيقات الحديثة، إلى جانب نظام صوتي و ترفيهي و مكبرات صوتية و عجلة قيادة متعددة المهام، و لمسات مضيئة تزين منطقة الأبواب من الداخل، و لوحة عدادات دجيتال، و تكييف هواء أوتوماتيكي، مع نظام التحكم في المقعد الأمامي، بالاضافة إلى باقة من وسائل الأمن و السلامة ومستشعرات الحركة.