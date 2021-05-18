زين الدين زيدان يحتفل بعيد ميلاد نجله

احتفل الفرنسي زين الدين زيدان بعيد ميلاد نجله عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونشر زيدان صورة له مع نجله من أحد المطاعم وهما يحتفلان بعيد الميلاد وعلق قائلا "عيد ميلاد سعيد ثيو ".

وكشفت تقارير صحفية إسبانية، عن طلبات راؤول جونزاليس للموافقة على تدريب فريق ريال مدريد، حال الرحيل المحتمل لمدربه الفرنسي زين الدين زيدان.

ويعد راؤول جونزاليس من أساطير النادي الملكي، كما أنه مدرب الفريق الثاني للنادي" كاستيا".

وأكدت صحيفة “ آس” الإسبانية أن إدارة نادي ريال مدريد تواصلت مع راؤول لبحث إمكانية خلافة زيدان، وأبلغهم باستعداده لتلك المهمة لكن بشروط.

وأشارت الصحيفة أن راؤول طلب الاستغناء عن عدد من اللاعبين القدامى في الفريق، والاعتماد على اللاعبين الشباب الموجودين في النادي مثل فينسيوس جونيور ورودريجو جويس، أو المعارين خارج النادي.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت رحيل زيدان عن تدريب ريال مدريد نهاية الموسم الجاري