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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خليط سحري .. 3 عصائر تسرع الشفاء من كورونا

العصائر الطبيعية
العصائر الطبيعية

تعتبر العصائر الطبيعية من أكثر المشروبات صحية للإنسان خاصة في فصل الصيف لمحاربة الجفاف والشعور بالإنتعاش والحيوية حيث يتم امتصاصها في مجرى الدم بسرعة وبالتالي تساعد في التعافي بشكل أسرع من فيروس كورونا.

وقدم الخبراء وفقا لموقع “timesofindia”، مجموعة عصائر طبيعية تسرع من الشفاء بفيروس كورونا.

فيما يلي قائمة بـ 6 عصائر يمكن للمرضى الذين يتعافون من كورونا  COVID التفكير في تناولها.

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عصير الطماطم والنعناع 

الطماطم بالنعناع غني جدًا بمضادات الأكسدة ويساعد على تنظيم الهضم، ولتحضير عصير الطماطم في المنزل، عن طريق مزج 4 حبات من الطماطم مع 8-10 أوراق نعناع مع كوب من الماء، ويمكن أن تساعد إضافة بعض الملح والليمون والفلفل الأسود في تحسين مذاق العصير وتغذيته.

عصير جزر والزنجبيل والبنجر 

يساعد الجزر والبنجر في إزالة السموم من الجسم ودعم صحة الكبد، ولتحضير العصير امزجي 2 جزر مفروم، 1 بنجر مع الزنجبيل، ثم أضف بعض عصير الليمون واشربه مرة في اليوم.

ليمون وأناناس وتفاح أخضر

يعتبر العصير مصدر قوة لفيتامين سي والكالسيوم، يساعد العصير في تحسين جهاز المناعة ويساعد على الهضم، ولتحضير العصير، امزجي الأناناس والتفاح الأخضر المفروم في الخلاط، وشربه مرة في اليوم.

كورونا فيروس كورونا العصائر الطبيعية عصير الطماطم الزنجبيل

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