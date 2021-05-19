عربية النواب: قرار مصر إعادة إعمار غزة وتخصيص 500 مليون دولار لها تاريخي

قال النائب يسري المغازي رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن قرار الرئيس السيسي تخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة بعد الأحداث الأخيرة، رسالة متعددة الأبعاد السياسية والشعبية وعلى مستوى الوطن العربي، موضحا انه قرار تاريخي بمعنى الكلمة يُعزز صمود الشعب الفلسطيني من الضفة إلى القطاع.

وأضاف المغازي خلال تصريحات له اليوم، ان التفاعل مع قرار مصر، وتقديم أسمى آيات الشكر للرئيس السيسي ولمصر على هذا الموقف الغير مسبوق عربيا، يؤكد أن قرار تخصيص نصف مليار دولار لقطاع غزة جاء في وقته تماما، موضحا ان الشعب الفلسطيني في أمس الحاجة للمساعدة أمام قصف إسرائيلي متواصل على مدى الفترة الماضية.

ولفت رئيس لجنة الشئون العربية بالبرلمان ، إلى أن التحرك المصري لدعم قطاع غزة يؤكد أن مصر متضامنة مع الشعب الفلسطيني كله سواء من هم موجودون في غزة أو الضفة الغربية، وهى لم تتوقف عن التحرك منذ بدأ القصف لوقف العدوان.

وأشار المغازي إلى أن تخصيص مبلغ الـ 500 مليون دولار سيعيد الحياة لقطاع غزة، وللكثير من المباني والأبراج والمؤسسات التي دمرت خلال الأحداث الأخيرة.

وتوقع المهندس يسري المغازي، أن تحذو العديد من الدول العربية حذو مصر خلال الفترة القادمة لمساعدة الفلسطينيين بشكل عملي لاعادة بناء القطاع من ناحية، ومواصلة الجهود السياسية لتعزيز الصف الفلسطيني من ناحية أخرى.

وشدد رئيس عربية النواب أن مصر طوال عمرها وهى تساند القضية الفلسطينية ولم تتأخر أبدا عن نصرة الفلسطينيين ماديًا وسياسيًا وفي كافة المحافل الدولية. وقرار الرئيس السيسي الأخير خير برهان على ذلك.