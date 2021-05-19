مستشفى العريش العام يستقبل رابع جريح من غزة.. التشخيص الكامل لحالته

وصل إلى معبر رفح البري، رابع جريح فلسطيني، يدعى “أحمد رشاد أحمد السيد أحمد”، 23 سنة- يرافقه ابن خاله، محمد هشام السيد-؛ وذلك عقب فتح المنفذ الحدودي بتعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وجرى نقل المصاب عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى العريش العام، ويخضع للعلاج؛ عن طريق الفريق الطبي المتواجد به.

كسر في العمود الفقري



جاء تشخيص الفريق الطبى للحالة: “كسر فى فقرات العمود الفقري؛ أدى لقطع في الحبل الشوكي، نتج عنه شلل رباعي، وفقد الإحساس بالأعضاء الحيوية للجزء الأسفل من الجسم”، ويخضع الآن للملاحظة والرعاية الطبية.



وأعلنت مديرية صحة شمال سيناء، أن مستشفيات المحافظة جاهزة لاستقبال الجرحى من قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي، حيث تم رفع حالة الطوارئ في كل من مستشفيي “العريش العام، وبئر العبد المركزي”، وتم تعليق إجازات عيد الفطر المبارك لبعض الأطباء والأطقم الطبية والتمريض.



وأضافت أن مستشفيات شمال سيناء لها تجارب في علاج المرضى والمصابين الفلسطينيين من قبل، كما أن هناك أطباء البروتوكول القادمين من 4 جامعات مصرية هي: “الأزهر، الزقازيق، المنصورة، القاهرة”، يتواجدون بصورة مستمرة، طوال أيام الأسبوع، في مستشفيي “العريش العام، بئر العبد”، حيث تم إعلان حالة الطوارئ وفتح جميع الأقسام، وتهيئة قسم العمليات والباطنة، بالإضافة إلى قسم الاستقبال.



وسبق أن وصل 3 جرحى، بينهم طفل “4 سنوات”، وتم نقل أحدهم، ويدعى “محمد عبد السلام أبو الكاشف” إلى معهد ناصر بالقاهرة؛ لاستكمال فترة العلاج.

