جهاد الحرازين: مبادرة السيسي رسالة للعالم أن هناك دمارًا في قطاع غزة

أشاد الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ النظم القانونية والعلوم السياسية والقيادي بحركة فتح الفلسطينية، بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم قطاع غزة بمبلغ مالي قيمته 500 مليون دولار، مؤكدا أن مصر القلب النابض للقضية الفلسطينية.



وأكد جهاد الحرازين، في حواره ببرنامج “التاسعة”، المذاع عبر شاشة “الأولى” بالتليفزيون المصري، مساء الثلاثاء، أن مبادرة الرئيس السيسي؛ رسالة للعالم بأن هناك دمارا في قطاع غزة.



وأضاف أستاذ النظم القانونية والعلوم السياسية والقيادي بحركة فتح الفلسطينية، أن هذه المبادرة تفتح الطريق لباقي الدول، للدخول والسير على خطى مصر، مستدركا أن التاريخ يتحدث كثيرا عن الدور المصري لنصرة الشعب الفلسطيني.



ونوه بأن الحرب في غزة مستمرة بدون أي أهداف والهدف الوحيد بحث نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، عن انتصار وهمي ليستمر في الحكومة الإسرائيلية.



وأشار أستاذ النظم القانونية والعلوم السياسية والقيادي بحركة فتح الفلسطينية، إلى أن الدعوة المصرية لموقف عربي موحد بشأن القضية الفلسطينية؛ تهدف لزيادة الضغط على إسرائيل.