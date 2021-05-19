نشرة أخبار العالم.. عباس يوجه الشكر للرئيس السيسي.. وزير الخارجية اللبناني ينوي تقديم استقالته.. وبايدن يبعث برسالة شديدة اللهجة لـ نتنياهو

شهدت الساحة الدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الدولي، تابعها موقع "صدى البلد" على مدار الساعة، ونستعرض أبرزها فيما يلي:

عباس موجهًا الشكر للرئيس السيسي: كنتم السند القوي والمدافع عن حقوقنا التاريخية

أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن تقديره وشكره للموقف الوطني والقومي الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في مبادرته المهمة للمساهمة في دعم الشعب الفلسطيني بعد أضرار العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة.

رغم القصف.. قرار عاجل لـ التعليم الفلسطينية بشأن عودة الطلاب إلى المدارس

قررت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، عودة الطلاب إلى المدارس وفق صيغة التعليم المدمج ابتداء من صباح غد الأربعاء.

ووفقًا لوكالة "معًا" الفلسطينية، تتولى مديريات التربية والتعليم في المحافظات اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الطلاب والطواقم التعليمية، وخصوصا فيما يتعلق بالدوام الوجاهي في المدارس الواقعة في المناطق التي تتعرض للعدوان الإسرائيلي.

الصحة الفلسطينية: 217 شهيداً و1500 جريح حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة

ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم/ الثلاثاء/، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، بلغت 217 شهيدا و1500 جريح.

بعد عاصفة الغضب الخليجي.. وزير الخارجية اللبناني ينوي تقديم استقالته

أفاد موقع “لبنان 24”، اليوم الثلاثاء، نقلًا عن مصادر وصفها بـ "الموثوقة، بأن وزير الخارجية اللبناني، شربل وهبة، سيزور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، غدًا في السراي الحكومي للإعلان عن تنحيه عن منصبه.

هنية والسنوار على قائمة الأهداف.. إسرائيل تستعد لهجوم جديد على غزة

يستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي، لعملية عسكرية مكثفة على قطاع غزة، ويحضر لضرب مواقع جديدة لحركة حماس.

السعودية تفرض تلقي لقاح كورونا إجباريًا لدخول المنشآت الحكومية والخاصة

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الثلاثاء، شروط جديدة للمشاركة في أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي.

قرار عاجل من الهند بسبب كورونا المتحور يهدد العالم

مع استمرارها في تسجيل أرقام قياسية بلغت 25 مليون إصابة و4.3 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" اليوم، قررت الهند وقف صادرات لقاحات كورونا اليوم لتوفيرها للاستهلاك المحلي، حسبما ذكرت وكالة أنباء "رويترز" نقلا عن 3 مسئولين بحكومة ناريندا مودي رئيس الوزراء الهندي.

بسبب القصف الإسرائيلي.. توقف عمل المختبر الوحيد لفحوص كورونا في غزة

توقف عمل المختبر المركزي الوحيد لفحوصات فيروس كورونا في غزة، بسبب الغارات الإسرائيلية على القطاع.

البحرين تستدعي سفير لبنان لديها على خلفية أزمة التصريحات المسيئة لدول الخليج

استدعت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الثلاثاء، السفير اللبناني لديها، وذلك على خلفية أزمة التصريحات التي صدرت عن وزير الخارجية اللبناني، شربل وهبة، حول دول الخليج.

الكويت تستدعي القائم بأعمال سفارة لبنان وتسلمه مذكرة احتجاج

استدعت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الثلاثاء، السفير اللبناني لديها، وذلك على خلفية أزمة التصريحات التي صدرت عن وزير الخارجية اللبناني، شربل وهبة، حول دول الخليج.

بلومبرج: مصر تلعب دورا محوريا فى وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين

مع دخول الحرب بين حركة حماس وقوات الاحتلال الإسرائيلي أسبوعها الثاني، أعرب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن دعمه لوقف إطلاق النار، بعد مكالمة أجراها أمس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

نتنياهو يبلغ أمريكا باستعداده لوقف إطلاق النار في غزة بهذا الموعد.. تفاصيل

أفادت "القناة 12" الإسرائيلية، بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أبلغ الولايات المتحدة، بأن إسرائيل مستعدة لوقف إطلاق النار بقطاع غزة في غضون يومين أو ثلاثة أيام.

صحيفة أمريكية: بايدن بعث برسالة شديدة اللهجة لنتنياهو لوقف العدوان على غزة

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بعث برسالة شديدة اللهجة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لوقف إطلاق النار في غزة والضفة الغربية.

واشنطن تعلق على إصدار مجلس الأمن بيانا بشأن غزة

قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، إنها "لا تعتقد أن إصدار مجلس الأمن إعلانا في الوقت الحالي بشأن العنف في غزة سيساعد في خفض التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين".

الرئاسة الفرنسية: اتفقنا مع مصر والأردن على تدشين مبادرة إنسانية في غزة

أعلنت فرنسا، اليوم الثلاثاء، اتفاقها مع مصر والأردن على تدشين مبادرة إنسانية في غزة، وفقًا لما أفادت به "الرئاسة الفرنسية".

بعد رفع قيود السفر.. تسيير أول رحلة من مطار الطائف السعودي إلى القاهرة

شهد مطار الطائف الدولي، اليوم/ الثلاثاء/، تسيير أولى الرحلات الدولية إلى مطار القاهرة الدولي، تزامنا مع سريان قرار رفع تعليق السفر للخارج عبر مختلف المطارات الدولية بالمملكة.

الإمارات تستدعي سفير لبنان احتجاجا على تصريحات وزير الخارجية بحق الخليج

أعربت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الثلاثاء، عن استنكارها واستهجانها الشديدين إزاء التصريحات المشينة والعنصرية التي أدلى بها وزير الخارجية اللبناني، شربل وهبة، والتي أساءت إلى المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.