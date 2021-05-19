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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تقصف الفلسطينيين بـ F35.. جهاد الحرازين يفضح الاعتداء الوحشي الإسرائيلي على غزة

قطاع غزة
قطاع غزة

فضح الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ النظم القانونية والعلوم السياسية والقيادي بحركة فتح الفلسطينية، اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على فلطسين وقطاع عزة.
 

وقال  الدكتور جهاد الحرازين، في حواره لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي للتليفزيون المصري، مساء اليوم الثلاثاء، إن قطاع غزة يُقصف بطائرات F 35، مضيفا أن هناك حالة كيل بمكيلين في دول العالم اتضحت في أزمة حرب قطاع غزة.
 

وأضاف أستاذ النظم القانونية والعلوم السياسية والقيادي بحركة فتح الفلسطينية، أن إسرائيل تعمل على قصف البنية التحتية لقطاع غزة وكيف يعقل أن يكون هذا الأمر مقبول من قبل العالم والمجتمع الدولي.
 

وأكمل السياسي، أن إسرائيل تقوم بعمل اعتداء غاشم على الشعب الفلسطيني والمدنين بشكل وحشي وبشكل لا يقبله أحد، لافتا إلى أن هناك حالة من التدمير ممنهج للاقتصاد الفلسطيني الأمر الذي يستوجب أن يتعامل معه العالم بمسئولية.
 

وأشار أستاذ النظم القانونية والعلوم السياسية والقيادي بحركة فتح الفلسطينية، إلى أن الدعوة المصرية لموقف عربي موحد بشان القضية الفلسطينية تهدف لزيادة الضغط على إسرائيل.

أخبا التوك شو الدكتور جهاد الحرازين قطاع عزة الشعب الفلسطيني

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