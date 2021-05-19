كيفية عمل السحلب فى المنزل .. وصفات متنوعة

تبحث نساء كثيرات عن كيفية عمل السحلب، حيث يعد من أشهر المشروبات اللذيذة التى يعشقها الكبار والصغار وتحتوى على قدر كبير من المغذيات.

ولضمان جودة السحلب ترغب بعض ربات البيوت فى معرفة كيفية عمل السحلب البودر فى المنزل ابتداء من مكوناته الخام إلى أن يصبح مشروبا ساخنا وهذه الخطوات تحتاج بعض المهارة والتركيز العالي.

وفى بعض الأحيان لا يخرج السحلب بمذاق ممتاز أو يكن القوام غير متناسق أو به بعض الكتل نتيجة عدم ذوبان بودرة السحلب بشكل صحيح وكامل مما يتطلب من المرأة كيفية عمل السحلب بطريقة صحيحة.

نقدم فى هذا التقرير كيفية عمل السحلب فى المنزل مثل أشهر الكافيهات سواء باللبن أو بدون وفى نفس الوقت نستعرض كيفية عمل السحلب البودر باحترافية عالية.



طريقة عمل السحلب البودر

نعرض لكم طريقة عمل السحلب البودر بنفس طريقة الكافيهات والمطاعم وذلك من خلال وصفة الشيف حسن .

مكونات السحلب البودر:

5 كوب لبن

نصف كوب سكر بودرة

نصف كوب جوز الهند بودر

2 ملعقة لبن بودرة

نصف ملعقة قرفة

2 ملعقة سمسم

جوز هند خشن

نصف كوب أرز

نصف كوب نشا

مكسرات

طريقة عمل السحلب البودر :

* اطحنى الأرز فى المطحنة حتي يتحول بودرة ثم انخليه مرتين، وبعد ذلك ضعي إناء علي النار قومي بوضع اللبن واتركيه حتي الغليان.

* ضعي السكر البودرة مع النشا والأرز فى بولة وقلبيهم ثم أضيفي جوز الهند والسمسم والقرفة واللبن البودر للخليط السابق واخلطي جميع المكونات معاً حتي تتجانس وبهذا يكون مسحوق السحلب جاهزا.

*بعد غليان اللبن ضعي 5 ملاعق كبيرة من بودرة السحلب علي اللبن مع التقليب المستمر حتي يغلظ القوام ثم قدمي السحلب ساخنا في كؤوس التقديم ويزين بالمكسرات والقرفة.



طريقة عمل السحلب البيتي

نقدم لكم طريقة عمل السحلب البيتي بخطوات الشيف سالى فؤاد

مقادير السحلب البيتي

ماء

نصف كوب نشا

نصف كوب أرز بودرة

نصف كوب سكر بودرة منخول

كوب مبيض القهوة

نصف كوب جوز هند ناعم

نصف كوب مكسرات مفرومة

نصف كوب سمسم محمص

جوز هند للتقديم

زبيب للتقديم

مكسرات للتقديم



طريقة عمل السحلب البيتي

* يخلط النشا مع بودرة الارز والسكر البودرة ومبيض القهوة وجوز الهند والمكسرات المفرومة وجوز الهند و يحفظ السحلب في برطمان لحين الاستخدام

* تقلب ملعقة من خليط السحلب مع كوب من الماء البارد جيدا ثم توضع على النار مع التقليب حتى القوام المناسب و يصب في اكواب التقديم ويزين بالمكسرات والزبيب وجوز الهند ويقدم



كيفية عمل السحلب الجاهز



نعرض لكم كيفية عمل السحلب الجاهز فى المنزل بمذاق لايقاوم للشيف غادة جميل.

مقادير سحلب بالفسدق

بودرة سحلب

لبن

سكر

فسدق مجروش

سوداني مجروش



طريقة عمل سحلب بالفسدق

* يسخن اللبن ثم يضاف اليه السكر وبودرة السحلب و تقلب جيدا حتى الحصول على القوام المناسب ويقدم ويزين بالفسدق أو بالسوداني المجروش

طريقة عمل السحلب باللبن

نعرض لكم طريقة عمل السحلب باللبن بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى

مقادير سحلب

كوب لبن بودرة

2 كوب لبن طبيعي

كوب دقيق أرز

كوب سكر بودرة

3 ملعقة كبيرة نشا

جوز هند

فانيليا

ملعقة كبيرة سكر

زبيب للتقديم

جوز هند للتقديم

فول سوداني للتقديم



طريقة عمل السحلب باللبن

* يخلط السكر البودرة مع اللبن البودرة ودقيق الأرز والنشا و يضاف جوز الهند والفانليا ويقلب الخليط ويحفظ فى برطمان نظيف جاف حتى الأستخدام

* يضاف السحلب إلى اللبن على النار ثم يضاف السكر ويقلب الخليط حتى الغليان و يصب فى اكواب ويضاف للوجه جوز هند وفول سودانى ويمكن إضافة زبيب ويقدم