عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كيفية عمل السحلب فى المنزل.. وصفات متنوعة

كيفية عمل السحلب
كيفية عمل السحلب فى المنزل .. وصفات متنوعة

تبحث نساء كثيرات عن  كيفية عمل السحلب، حيث يعد من أشهر المشروبات اللذيذة التى يعشقها الكبار والصغار وتحتوى على قدر كبير من المغذيات.

ولضمان جودة السحلب ترغب بعض ربات البيوت فى معرفة كيفية عمل السحلب البودر فى المنزل ابتداء من مكوناته الخام إلى أن يصبح مشروبا ساخنا وهذه الخطوات تحتاج بعض المهارة والتركيز العالي.

وفى بعض الأحيان لا يخرج السحلب بمذاق ممتاز أو يكن القوام غير متناسق أو به بعض الكتل نتيجة عدم ذوبان بودرة السحلب بشكل صحيح وكامل مما يتطلب من المرأة كيفية عمل السحلب بطريقة صحيحة.

نقدم فى هذا التقرير كيفية عمل السحلب فى المنزل مثل أشهر الكافيهات سواء باللبن أو بدون وفى نفس الوقت نستعرض كيفية عمل السحلب البودر باحترافية عالية.

طريقة تحضير السحلب فى المنزل

شاى الفلفل الأسود يعالج الضغط المرتفع .. اليك التفاصيل


طريقة عمل السحلب البودر 

نعرض لكم طريقة عمل السحلب البودر بنفس طريقة الكافيهات والمطاعم وذلك من خلال وصفة الشيف حسن .
مكونات السحلب البودر:
5 كوب لبن
نصف كوب سكر بودرة
نصف كوب جوز الهند بودر
2 ملعقة لبن بودرة
نصف ملعقة قرفة
2 ملعقة سمسم
جوز هند خشن

نصف كوب أرز
نصف كوب نشا

مكسرات

طريقة عمل السحلب البودر :
* اطحنى الأرز فى المطحنة حتي يتحول بودرة ثم انخليه مرتين، وبعد ذلك ضعي إناء علي النار قومي بوضع اللبن واتركيه حتي الغليان.

* ضعي السكر البودرة مع النشا والأرز فى بولة وقلبيهم ثم أضيفي جوز الهند والسمسم والقرفة واللبن البودر للخليط السابق واخلطي جميع المكونات معاً حتي تتجانس وبهذا يكون مسحوق السحلب جاهزا.

*بعد غليان اللبن ضعي 5 ملاعق كبيرة من بودرة السحلب علي اللبن مع التقليب المستمر حتي يغلظ القوام ثم قدمي السحلب ساخنا في كؤوس التقديم ويزين بالمكسرات والقرفة.


طريقة عمل السحلب البيتي

نقدم لكم طريقة عمل السحلب البيتي بخطوات الشيف سالى فؤاد 

مقادير السحلب البيتي

ماء 
نصف كوب نشا 

نصف كوب أرز بودرة 

نصف كوب سكر بودرة منخول 

كوب مبيض القهوة 

نصف كوب جوز هند ناعم 

نصف كوب مكسرات مفرومة 

نصف كوب سمسم محمص 

جوز هند  للتقديم

زبيب  للتقديم

مكسرات  للتقديم


طريقة عمل السحلب البيتي
* يخلط النشا مع بودرة الارز والسكر البودرة ومبيض القهوة وجوز الهند والمكسرات المفرومة وجوز الهند و يحفظ السحلب في برطمان لحين الاستخدام

* تقلب ملعقة من خليط السحلب مع كوب من الماء البارد جيدا ثم توضع على النار مع التقليب حتى القوام المناسب و يصب في اكواب التقديم ويزين بالمكسرات والزبيب وجوز الهند ويقدم


كيفية عمل السحلب الجاهز 


نعرض لكم كيفية عمل السحلب الجاهز فى المنزل بمذاق لايقاوم للشيف غادة جميل.
مقادير سحلب بالفسدق
بودرة سحلب 

لبن 

سكر 

فسدق مجروش 

سوداني مجروش 


طريقة عمل سحلب بالفسدق
* يسخن اللبن ثم يضاف اليه السكر وبودرة السحلب و تقلب جيدا حتى الحصول على القوام المناسب ويقدم ويزين بالفسدق أو بالسوداني المجروش

 

طريقة عمل السحلب باللبن

نعرض لكم طريقة عمل السحلب باللبن  بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى 

مقادير سحلب
كوب لبن بودرة 

2 كوب لبن طبيعي

كوب دقيق أرز 

كوب سكر بودرة 

3 ملعقة كبيرة نشا 

جوز هند 

فانيليا 

 ملعقة كبيرة سكر 

زبيب  للتقديم

جوز هند  للتقديم

فول سوداني  للتقديم 


طريقة عمل السحلب باللبن
* يخلط السكر البودرة مع اللبن البودرة ودقيق الأرز والنشا و يضاف جوز الهند والفانليا ويقلب الخليط ويحفظ فى برطمان نظيف جاف حتى الأستخدام

* يضاف السحلب إلى اللبن على النار ثم يضاف السكر ويقلب الخليط حتى الغليان و يصب فى اكواب ويضاف للوجه جوز هند وفول سودانى ويمكن إضافة زبيب ويقدم

كيفية عمل السحلب كيفية عمل السحلب البودر كيفية عمل السحلب الجاهز طريقة عمل السحلب طريقة عمل السحلب البودر طريقة عل السحلب البيتي

موضوعات متعلقة

طريقة عمل مهلبية البرتقال في المنزل

شاي أعشاب بارد مثلج للصيف مع الوصفات

فوائد صحية لتناول كوب شاى أخضر بالنعناع على الريق..تعرف عليها

شاي الورد أسرع مشروب لإنقاص الوزن

ترشيحاتنا

بعد كلام الأخوية.. أمير كرارة يقابل مها أحمد ومجدي كامل بالبلوك

انهيار أجزاء من عقار بالإسكندرية.. و"التضامن" تقدم مساعدات للسكان

لمواجهة كورونا.. هاني الناظر يقدم خليطا سحريا لتقوية المناعة

تقصف الفلسطينيين بـ F35.. جهاد الحرازين يفضح الاعتداء الوحشي الإسرائيلي على غزة

مصر لن تتخلى عن فلسطين.. وإسرائيل تنفذ جرائم وحشية ضد الشعب الأعزل

سد النهضة| أبو الغيط: إثيوبيا تماطل ولا تتفاوض.. وممارستها تتناقض مع الشرعية الدولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال ساعات.. قرارات حكومية جديدة لمواجهة فيروس كورونا

وزير خارجية لبنان يعلن استقالته ويعتذر لدول الخليج والسعودية

أول رد من رئيس الوزراء على مطالب استثناء المدن الساحلية من مواعيد الإغلاق

إقرأ هذة السورة قبل نومك تغفر ذنوبك وتقيك عذاب القبر

الإعلامي رامي رضوان يكشف تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم ودلال عبد العزيز ..فيديو

بعد منشور العيش والملح.. أحمد السقا يقابل مها أحمد ومجدي كامل بالبلوك

التعليم العالي توضح موقف طلاب الجامعات الخاصة والأهلية من استكمال الدراسة وموعد الامتحانات

5 حالات تسمح للأسر الفقيرة بصرف مساعدات استثنائية من الضمان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 طرق مختلفة لعمل القرنبيط بالصور

طريقة مختلفة لعمل البانيه .. 7 وصفات جديدة

بسرعة رهيبة.. سحلية تسحب دودة من فم رجل في مقطع فيديو غريب

اكتشاف مذهل.. أسماك القرش تمتلك تقنيات GPS حديثة لتحديد المواقع.. صور

فيديو

فيديوجراف.. فرجاني ساسي يشترط 127 ألف جنيه يوميا للبقاء في الزمالك

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

المزيد

ساحة رأي

أ. د. أحمد زكى يكتب: جامعة قناة السويس أيقونة التعاون العلمى بين مصر والصين

فاطمة حسن تكتب: فلسطين مدرسة الصمود

حنان محمود إبراهيم تكتب: وفاء القائد

غادة جابر تكتب: محاكم إسرائيلية تحكم لصهيون

رجب الشرنوبي يكتب: البيت «الأسود».. الراعي الرسمي للإرهاب!!!

إبراهيم عمران يكتب: مصر تنتصر للقضية الفلسطينية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التنافس الروسى الأمريكى على السودان

مديحة عاشور

ثلاثى النجاح: يسرا وجمال العدل وسامح عبد العزيز

مني أحمد

عربية يا أرض فلسطين

بهجت العبيدي

موت الموت.. ما بعد الإنسانية

إسلام كمال

محصلة المساعى المصرية لإنقاذ الفلسطينيين

أحمد نجم

توحيد الصف قبل إقامة الدولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ