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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إيدرسون يفوز بجائزة القفاز الذهبي لموسم 2020-2021

إيدرسون وجوارديولا
إيدرسون وجوارديولا

حصل البرازيلي إيدرسون، حارس مرمى  مانشستر سيتي، على جائزة القفاز الذهبي لهذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويعد هذا هو الموسم الثاني على التوالي الذي يفوز فيه إيدرسون بالجائزة، التي تُمنح لحارس المرمى الذي حقق أكبر عدد من ألقاب “الشباك النظيفة”.

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ومن بين 35 مباراة، حافظ إيدرسون على نظافة شباكه في 18 منها، وأقرب منافسيه، إدوارد ميندي من تشيلسي، الذي حافظ على نظافة شباكه في 16 مواجهة، مع بقاء مباراة واحدة من الموسم.

وفي الموسم الماضي، أصبح إيدرسون أول حارس لمانشستر سيتي منذ جو هارت في 2014/ 2015 يفوز بالجائزة، عندما حافظ على نظافة شباكه 16 مرة.

وانضم إيدرسون إلى مانشستر سيتي في صيف 2017، وفاز بالفعل بثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

الدوري الإنجليزي البريميرليج مانشستر سيتي ميندي إيدرسون

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