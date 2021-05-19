دولة احتلال.. أبو الغيط: استخدام إسرائيل للعنف لن يؤدي لاستسلام الفلسطينيين

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن إسرائيل دولة احتلال وتحتل القدس منذ 1967، مضيفا: "إسرائيل دولة معتدية، ومن المحزن حديث إسرائيل على أنها دولة ديمقراطية، وتسمح بالحريات، ولكنها تتصرف ضد القانون الدولي والأعراف الدولية، وكل متطلبات حقوق الإنسان الفلسطيني".



وأضاف أحمد أبو الغيط، في حواره مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع على قناة " سي بي سي "، :" عندما كنت وزيرا للخارجية؛ رأيت الهمجية التي تتصرف بها إسرائيل في غزو غزة، وعمليات القتل العشوائي".



وتابع أحمد أبو الغيط :"هناك اشتباكات دائرة على الأرض داخل إسرائيل نفسها، وليس بين إسرائيل وفلسطين فقط".

وأكمل أحمد أبو الغيط:" استخدام إسرائيل للعنف والتدمير والقتل، لن يؤدي إلى استسلام الفلسطينيين، فالفلسطينين مستمرون في المقاومة، والحل الأول هو الحل السياسي، وعلى إسرائيل أن تعي أن استخدام القوة لا يفرض الاستسلام".

