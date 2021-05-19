أستاذ اقتصاد سياسي: يوجد صراع على إفريقيا من الدول الكبرى

قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن القمة الإفريقية الفرنسية تدعو لتوفير مزيد من الدعم للدول الإفريقية، مضيفا أن المصالح هي التي تحكم علاقات وتحركات الدول.



وأضاف العمدة، في حواره لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي للتليفزيون المصري، مساء الثلاثاء، أننا نشهد اهتماما كبيرا بإفريقيا خلال الفترة الأخيرة؛ لتقاسم الكعكة الإفريقية، فهناك موارد كثيرة في القارة السمراء وبنسبة أرباح كبيرة تصل لـ35%.



وأوضح الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، أن العالم انتبه لأهمية الاقتصاد الإفريقي؛ كمصلحة الجميع، كونها جزءا من دول العالم، مشيرا إلى أن هناك صراعا على إفريقيا من الدول الكبرى.