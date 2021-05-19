أبو الغيط: الاستيطان على أراضي فلسطين يصعب من تنفيذ مبدأ حل الدولتين

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن المجتمع الدولي لن يسمح لإسرائيل بتدمير الشعب الفلسطيني، وعلى إسرائيل اللجوء إلى التسوية السياسية.

وأضاف أحمد أبو الغيط، في حواره مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"،: "القرارات الدولية وقرارات الجامعة العربية تطالب بحل الدولتين وهذا الأمر متاح وممكن".



وتابع أحمد أبو الغيط :" استمرار الاستيطان على الأراضي الفلسطينية ينهي مبدأ حل الدولتين، وهذا الأمر لا يقبله الفلسطينيين".

وأكمل أحمد أبو الغيط:"العرب والمجتمع الدولي لن يقبلوا وجود دولة قائمة على الفصل العنصري مطلقا".

ولفت أحمد أبو الغيط إلى أن: "إسرائيل تتصور أن استمرار العنف والقتل وفرض الهيمنة والتطرف العنصري؛ سيكون أمرا مقبولا دوليا، ولكن هذا الأمر غير مقبول دوليا".