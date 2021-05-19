مادلين طبر تهنئ عادل إمام بعيد ميلاده

هنأت الفنانة مادلين طبر، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، الزعيم عادل إمام، بعيد ميلاده الـ 81.



ونشرت مادلين طبر، صورة لها بصحبة الزعيم عادل إمام، وعلقت عليها: "#عادل_امام_عمر_مديد

@عادل امام عيد سعيد".



ووافق أمس الأول، الإثنين، عيد ميلاد الزعيم عادل إمام الـ 81، حيث وُلد يوم 17 مايو من العام 1940، وهو أحد أعمدة الفن وأيقونة الكوميديا في مصر والوطن العربي.



الزعيم صاحب الـ81 عامًا، بدأت شهرته في مرحلة سبعينيات القرن العشرين من خلال أفلام أدى فيها دور البطولة مثل "البحث عن فضيحة" و"عنتر شايل سيفه" و"البحث عن المتاعب"، وحصل على العديد من الجوائز على مدار تاريخه من عدة مهرجانات سينمائية دولية أبرزها القاهرة ودبي وساو باولو وتريبيكا ومراكش وقرطاج.



كما حصل على الوسام الوطني للاستحقاق من قبل الرئيس التونسي السابق الباجي قائد السبسي عام 2016.

