طلب برلماني لإنشاء مطبات صناعية ومجمع مدارس بأكتوبر

تقدم النائب محمد سلطان عضو مجلس النواب عن دائرة الهرم وأكتوبر وزايد والواحات، بطلبات متعددة لحل أزمات الأهالي بالدائرة منها طلب بإنشاء عدد من المطبات الصناعية بطريق الدائري الأوسطي ومدخل ابني بيتك بالمنطقة السادسة ربوة أكتوبر.



وأوضح النائب في طلبه أن الطريق سريع ولا يوجد به مطبات، ما يؤدي لزيادة الحوادث على الطريق بشكل يومي، مؤكدا أن المطبات الصناعية تقلل من سرعة السيارات وتحافظ على أرواح المواطنين.

كما أرسل النائب طلبا لرئيس جهاز مدينة اكتوبر بتخصيص قطعة أرض لإنشاء مجمع مدارس ليشمل مدرسة ثانوي ومعهد أزهري ومدرسة صناعي.

يذكر أن النائب محمد سلطان، اعتمد عدة تأشيرات وطلبات خاصة بملف التعليم والصحة لأهالي دائرة الهرم واكتوبر وزايد والواحات خلال الفترة الأخيرة.