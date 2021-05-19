جامعة الفيوم تنظم لقاء علميًا مع عالم الفضاء المصري فاروق الباز

استمرارا لفعاليات جامعة الفيوم التثقيفية التقى الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، و نواب رئيس الجامعة، وعدد من العمداء، ومستشاري رئيس الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب، بعالم الجيولوجيا والفضاء المصري الدكتور فاروق الباز، وذلك عبر تطبيق zoom

صرح الدكتور أحمد جابر شديد أن اللقاء استمر لمدة ساعتين ونصف، تتحدثحدث ص ق خلالها العالم المصري عن آخر أبحاثه فى مجال تكنولوجيا الفضاء، واستخدامها فى كافة محاور التنمية، كما تحدث عن بداياته الأولى فى المجال العلمي والأكاديمي والبحثي، مشيرًا إلى ضرورة متابعة المستجدات البحثية العالمية، التي تسهم في حل العديد من الأزمات المائية والبيئية، ومشكلات الطاقة، مؤكدًا قدرة العقول المصرية على الابتكار والتجديد.

كما أجاب العالم المصرى على العديد من تساؤلات الطلاب في كافة المجالات، ودعاهم إلى الحرص الدائم على تحصيل العلوم في كافة أفرع المعرفة.