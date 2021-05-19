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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان أسود.. ميرنا نور الدين تستعرض جمالها بإطلالة أنيقة.. شاهد

ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين

نشرت الفنانة ميرنا نور الدين، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت ميرنا نور الدين بإطلالة أنيقة، مرتدية فستانا باللون الأسود، وتركت شعرها الأسود منسدلا على كتفيها، وأكملت إطلالتها بوضع بعض اللمسات من الماكياج، أبرزت جمال ملامحها، ونالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.


وشاركت ميرنا نور الدين، في مسلسل "كوفيد 25"  الذي عُرض في سباق دراما رمضان المنقضي،  بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم، تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.


وتدور أحداث المسلسل حول شخصية "يوتيوبر" يحاكي تطور وباء من خلال قصة خيالية ودراما اجتماعية تجمع بين المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق، ويتناول محاكاة تخيلية لتطور فيروس كورونا خلال السنوات المقبلة، والحرب المثارة على فكرة الأبحاث العلمية واللقاحات.

 

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IMG_٢٠٢١٠٥١٨_٢٣٢٠٥٩
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IMG_٢٠٢١٠٥١٨_٢٣٢٠٤٥
دراما رمضان ميرنا نور الدين اطلالة فستان اسود إطلالة انيقة صورة جديدة مسلسل كوفيد 25 اللون الاسود حسابها الشخصي موقع التواصل

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