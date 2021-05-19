بيان عاجل من الخارجية المصرية ردا على تصريحات وزير الخارجية اللبناني

طلبت وزارة الخارجية المصرية، مساء الثلاثاء، 18 مايو، من السفير اللبناني في القاهرة، علي الحلبي، تقديم تفسير لما أدلى به الوزير شربل وهبة، وزير خارجية حكومة تصريف الأعمال في لبنان، من تصريحات مسيئة بحق الدول والشعوب العربية الشقيقة في الخليج.



وكان وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، شربل وهبة، أطلق "تصريحات لاذعة" بشأن دول الخليج في مقابلة تلفزيونية، مساء الإثنين، حيث ألقى باللوم عليها في انتشار تنظيم داعش.



من جهته، قال الرئيس اللبناني ميشال عون، الثلاثاء، إن التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، شربل وهبة، في مقابلة تلفزيونية عن دول الخليج؛ تعبر عن رأيه الشخصي، ولا تعكس موقف الدولة.



وقالت الرئاسة اللبنانية، في بيان، إنها "تؤكد على عمق العلاقات الأخوية بين لبنان ودول الخليج الشقيقة وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية".



وعبَّر رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري عن اعتراضه على تصريحات شربل، قائلا: "إن الكلام الذي أطلقه وزير الخارجية على قناة الحرة، كلام لا يمت للعمل الدبلوماسي بأي صلة، وهو يشكل جولة من جولات العبث والتهور بالسياسات الخارجية التي اعتمدها وزراء العهد".