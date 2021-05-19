عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بيان عاجل من الخارجية المصرية ردا على تصريحات وزير الخارجية اللبناني

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

طلبت وزارة الخارجية المصرية، مساء الثلاثاء، 18 مايو، من السفير اللبناني في القاهرة، علي الحلبي، تقديم تفسير لما أدلى به الوزير شربل وهبة، وزير خارجية حكومة تصريف الأعمال في لبنان، من تصريحات مسيئة بحق الدول والشعوب العربية الشقيقة في الخليج.
 

وكان وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، شربل وهبة، أطلق "تصريحات لاذعة" بشأن دول الخليج في مقابلة تلفزيونية، مساء الإثنين، حيث ألقى باللوم عليها في انتشار تنظيم داعش.
 

من جهته، قال الرئيس اللبناني ميشال عون، الثلاثاء، إن التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، شربل وهبة، في مقابلة تلفزيونية عن دول الخليج؛ تعبر عن رأيه الشخصي، ولا تعكس موقف الدولة.
 

وقالت الرئاسة اللبنانية، في بيان، إنها "تؤكد على عمق العلاقات الأخوية بين لبنان ودول الخليج الشقيقة وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية".
 

وعبَّر رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري عن اعتراضه على تصريحات شربل، قائلا: "إن الكلام الذي أطلقه وزير الخارجية على قناة الحرة، كلام لا يمت للعمل الدبلوماسي بأي صلة، وهو يشكل جولة من جولات العبث والتهور بالسياسات الخارجية التي اعتمدها وزراء العهد".

الخارجية داعش لبنان السعودية مصر

ترشيحاتنا

طائرات الاحتلال تقصف مبنى في خان يونس جنوب قطاع غزة

بعد كلام الأخوية.. أمير كرارة يقابل مها أحمد ومجدي كامل بالبلوك

انهيار أجزاء من عقار بالإسكندرية.. و"التضامن" تقدم مساعدات للسكان

لمواجهة كورونا.. هاني الناظر يقدم خليطا سحريا لتقوية المناعة

تقصف الفلسطينيين بـ F35.. جهاد الحرازين يفضح الاعتداء الوحشي الإسرائيلي على غزة

مصر لن تتخلى عن فلسطين.. وإسرائيل تنفذ جرائم وحشية ضد الشعب الأعزل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال ساعات.. قرارات حكومية جديدة لمواجهة فيروس كورونا

وزير خارجية لبنان يعلن استقالته ويعتذر لدول الخليج والسعودية

أول رد من رئيس الوزراء على مطالب استثناء المدن الساحلية من مواعيد الإغلاق

إقرأ هذة السورة قبل نومك تغفر ذنوبك وتقيك عذاب القبر

الإعلامي رامي رضوان يكشف تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم ودلال عبد العزيز ..فيديو

بعد منشور العيش والملح.. أحمد السقا يقابل مها أحمد ومجدي كامل بالبلوك

التعليم العالي توضح موقف طلاب الجامعات الخاصة والأهلية من استكمال الدراسة وموعد الامتحانات

5 حالات تسمح للأسر الفقيرة بصرف مساعدات استثنائية من الضمان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 طرق مختلفة لعمل القرنبيط بالصور

طريقة مختلفة لعمل البانيه .. 7 وصفات جديدة

بسرعة رهيبة.. سحلية تسحب دودة من فم رجل في مقطع فيديو غريب

اكتشاف مذهل.. أسماك القرش تمتلك تقنيات GPS حديثة لتحديد المواقع.. صور

فيديو

فيديوجراف.. فرجاني ساسي يشترط 127 ألف جنيه يوميا للبقاء في الزمالك

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

المزيد

ساحة رأي

أ. د. أحمد زكى يكتب: جامعة قناة السويس أيقونة التعاون العلمى بين مصر والصين

فاطمة حسن تكتب: فلسطين مدرسة الصمود

حنان محمود إبراهيم تكتب: وفاء القائد

غادة جابر تكتب: محاكم إسرائيلية تحكم لصهيون

رجب الشرنوبي يكتب: البيت «الأسود».. الراعي الرسمي للإرهاب!!!

إبراهيم عمران يكتب: مصر تنتصر للقضية الفلسطينية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التنافس الروسى الأمريكى على السودان

مديحة عاشور

ثلاثى النجاح: يسرا وجمال العدل وسامح عبد العزيز

مني أحمد

عربية يا أرض فلسطين

بهجت العبيدي

موت الموت.. ما بعد الإنسانية

إسلام كمال

محصلة المساعى المصرية لإنقاذ الفلسطينيين

أحمد نجم

توحيد الصف قبل إقامة الدولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ