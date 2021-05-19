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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير خارجية لبنان يعلن استقالته ويعتذر لدول الخليج والسعودية

شربل وهبة يعلن استقالته
شربل وهبة يعلن استقالته ويعتذر لدول الخليج والسعودية

اعتذر وزير خارجية لبنان شربل وهبة، عن تصريحاته المسيئة لدول الخليج والدول العربية، والتي أدلى بها خلال حوار تلفزيوني على قناة الحرة.
 

وقال شربل وهبة وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية في تغريدة على تويتر "أتوجه بالإعتذار من دول الخليج عامة ومن المملكة العربية السعودية خاصة.. مملكة الخير والتسامح.. وأعلن توجهي غدًا إلى رئيس الحكومة للتخلي عن مهامي في وزارة الخارجية والمغتربين".
 

وكان رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، قد هاجم شربل وهبه، موضحا أنه أضاف "مأثرة" جديدة لتخريب العلاقات مع الدول العربية، وذلك بعد دفاع الأخير عن حزب الله وانتقاده لمن وصفهم بـ"أهل الصداقة والمحبة والأخوة".

 

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فيما ذكر "وهبة" في بيان "يهمني التأكيد، مرة جديدة أن بعض العبارات غير المناسبة، التي صدرت عني في معرض الانفعال رفضا للإساءات غير المقبولة الموجهة إلى فخامة رئيس الجمهورية، هي من النوع الذي لا أتردد في الاعتذار عنه".
 


وبشأن تصريحاته المسيئة، قال شربل وهبة "إن القصد لم يكن لا أمس ولا قبله ولا بعده الإساءة إلى أي من الدول أو الشعوب العربية الشقيقة التي لم تتوقف جهودي لتحسين وتطوير العلاقات معها، لما فيه الخير والمصلحة المشتركين، ودوما على قاعدة الاحترام المتبادل".


من جهتها، تبرأت الرئاسة اللبنانية من تصريحات وزير الخارجية المسيئة، مشددة على عمق العلاقات الأخوية بين لبنان ودول الخليج وخاصة السعودية.

كما أكدت حرصها على استمرار هذه العلاقات وتعزيزها في المجالات كافة.

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